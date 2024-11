Hoy, la tecnología no solo redefine lo que podemos hacer, y a qué velocidad, sino que amplifica lo que somos. En un entorno que avanza a una rapidez vertiginosa, el verdadero reto no está solo en adoptar nuevas herramientas, sino en entender cómo estas pueden liberar todo el potencial humano. La inteligencia artificial (IA), automatizaciones y otras tecnologías no son simples soluciones de eficiencia; son fuerzas transformadoras que amplían nuestras capacidades y, en el proceso, reconfiguran nuestras interacciones. Esto ya no se trata de lo que la tecnología puede hacer por nosotros, sino de lo que puede ayudarnos a ser.