Invertir en Estados Unidos sin perder su dinero: lo que nadie le cuenta sobre la ley

Invertir sin una estructura legal adecuada

La solución es clara: estructure su inversión por medio de una entidad legal adecuada (LLC, Corporation, Trust). Pero cuidado: no cualquier estructura funciona. Lo que sirve para un ciudadano estadounidense no necesariamente es lo mejor para un extranjero.

No proteger su inversión antes de firmar un contrato

Un contrato mal redactado en este país no solo puede hacerle perder dinero, sino arrastrarlo a una batalla legal que dure años. ¿Va a comprar una propiedad? ¿Iniciar un negocio con un socio? ¿Firmar un contrato de arrendamiento? Si no revisa los términos legales con un abogado que conozca la normativa local, está jugando a la ruleta rusa con su inversión.

Desconocer cómo funcionan las visas para inversionistas

Ignorar los impuestos (hasta que es demasiado tarde)

“Si no me lo descuentan, no tengo que pagar impuestos, ¿cierto?”. Falso. Estados Unidos tiene reglas fiscales claras y estrictas para los extranjeros. Si no planifica desde el inicio cómo estructurar su inversión para optimizar impuestos y evitar la doble tributación con Colombia, puede terminar pagando mucho más de lo necesario o, peor aún, enfrentando sanciones.