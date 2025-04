Rompiendo techos, levantando muros

Cuando era niña, me fascinaba observar una obra en construcción. Me asombraba ver cómo, a partir de unos planos y un terreno vacío, surgían estructuras firmes y espacios llenos de propósito. Con el tiempo entendí que construir va más allá de ladrillos y concreto: también implica derribar barreras invisibles, esas que nos hacen creer que ciertos espacios no son para nosotras.