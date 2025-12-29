Empresaria

Sandra Vélez, una mujer que lidera para construir país

Con una exitosa emisión de bonos respaldada por JP Morgan y una visión estratégica de refinanciación, la actual presidenta del Grupo Ethuss consolida un legado de solidez. Bajo su mando, el grupo proyecta su eficiencia hacia estándares internacionales.

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 10:24 p. m.
Sandra Vélez es la presidenta del Grupo Ethuss
Sandra Vélez es la presidenta del Grupo Ethuss Foto: A.P.I.

Inició su carrera cuando se le encargó la tarea de fusionar dos fábricas de estructuras metálicas. Además de ejecutar la reestructuración, aprendió a abrirse espacio en un ambiente mayormente masculino. “Haber iniciado mi experiencia laboral en dos compañías sin liquidez me enseñó a manejar adecuadamente los recursos, a entender los costeos y a renegociar las deudas con los diferentes acreedores. También, a enfrentar los problemas con tranquilidad y a hacer equipo”.

Luego del fallecimiento de su padre, en mayo de 2025, asumió la presidencia del Grupo Ethuss, del Grupo Interamerican Energy y de Petroeléctrica de los Llanos. Vélez ha desarrollado su carrera profesional en el Grupo Ethuss en diferentes cargos, el más reciente como vicepresidente de inversiones. Además, ha sido miembro de junta directiva en empresas de infraestructura y energía, como Genpac, Gena, Autopistas del Café y Odinsa, a la que entró con 23 años. “Desde hace unos seis años venimos trabajando en una transformación del Grupo, de la forma como se estructuran financieramente las obras, se refinancian nuestros activos y se proyectan las empresas”, destaca.

En 2023 salió al mercado de capitales con una emisión de bonos de la mano de JP Morgan, y vendió el ciento por ciento. “Ese ha sido uno de nuestros momentos más felices”, recalca.

Para Vélez cada colaborador es clave en un proyecto que tiene impacto nacional, pues el Grupo trabaja para mejorar la infraestructura vial, energética, de servicios públicos y de telecomunicaciones. “Me gusta transmitirles que todos los días estamos construyendo país. Eso los llena de orgullo y de ganas de seguir”.

El bienestar de quienes trabajan con ella es una de sus prioridades. Hoy, su foco es la formación. La fundación del Grupo colabora con el Sena y el Centro Juan Bosco Obrero para capacitar a personas en soldadura y liniería (actividades asociadas a las líneas eléctricas), entre otras habilidades técnicas. “La educación es muy importante para transformar a Colombia”, subraya.

