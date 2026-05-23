“Ya no gana quien más comunica, sino quien construye comunidades”: Lina Cáceres

En un entorno dominado por los algoritmos, la viralidad y la inteligencia artificial, la colombiana Lina Cáceres dice que el verdadero diferencial no está en la tecnología, sino en la capacidad de generar vínculos reales y comunidades. Con más de 20 años en la industria del entretenimiento y el ecosistema digital, la CEO de Latin World Digital y autora bestseller fue la conferencista principal de la tercera sesión privada del Círculo de Mujeres Semana Dinero, donde habló sobre La economía de las comunidades, un modelo que redefine la forma en que marcas, líderes y creadores construyen valor en el entorno digital.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué significa el concepto ‘La economía de las comunidades’ y por qué es urgente?

LINA CÁCERES (L. C.): Significa entender que el verdadero valor del mundo digital ya no está solo en tener alcance o audiencias, sino en la capacidad de generar pertenencia, confianza y conexión humana. Durante años medimos el éxito por seguidores, likes o viralidad, pero esos números no construyen negocios sostenibles ni marcas con poder real; pasamos, entonces, de la economía de la atención a la economía de la pertenencia.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Por qué las comunidades se volvieron tan importantes para las marcas y las empresas?

L. C.: Porque el contenido ya no es suficiente. Hoy la gente no quiere solo consumir, sino sentirse parte de algo. La inteligencia artificial puede producir piezas infinitas, pero no puede generar pertenencia. Ahí está el verdadero valor del futuro. Por eso digo que ya no gana quien más comunica, sino quien logra construir relaciones.

CÍRCULO DE MUJERES: Usted ha trabajado con algunos de los creadores digitales más influyentes del mundo hispano. ¿Qué aprendió de ellos?

L. C.: Mis grandes maestros fueron los youtubers. Yo venía de la televisión, en la que necesitábamos enormes equipos de producción para lograr el alcance que los youtubers conseguían desde sus casas. Desde 2014 entendí que su verdadero poder estaba en la relación que construían con sus comunidades. Toda la metodología que desarrollé nació de observar cómo lograban mantenerse vigentes durante 14 o 15 años, y no convertirse en influenciadores de cinco minutos.

CÍRCULO DE MUJERES: En su intervención usted mencionó varios casos de creadores latinoamericanos que comenzaron haciendo contenido desde sus casas y hoy lideran grandes negocios. ¿Qué tienen en común historias como las de Luisito Comunica o Calle y Poché?

L. C.: Lo más interesante de esos casos es que ninguno nació pensando únicamente en ser famoso. Todos entendieron que las redes sociales eran una herramienta para construir comunidad y, a partir de ahí, desarrollar negocios con propósito y visión a largo plazo. Luisito Comunica, por ejemplo, descubrió que podía conectar con millones de personas a través de algo tan simple como mostrar sus viajes desde una mirada cercana y auténtica. Hoy no solo es uno de los creadores más importantes de América Latina, sino que construyó un ecosistema de negocios alrededor de su influencia: restaurantes, marcas y diferentes emprendimientos. El caso de Calle y Poché también es muy poderoso porque demuestra que desde Colombia se pueden crear marcas globales. Empezaron grabando videos en su cuarto, conectando genuinamente con una generación, y terminaron construyendo una comunidad tan sólida que hoy tienen libros bestseller, una marca de café y proyectos audiovisuales internacionales. Lo que todos ellos entendieron es que el verdadero activo no son los seguidores, sino la confianza y la conexión emocional con la comunidad. Cuando logras eso, las oportunidades de negocio empiezan a multiplicarse.

CÍRCULO DE MUJERES: Usted dice que millones quieren ser creadores de contenido, pero muy pocos logran vivir de ello. ¿Qué diferencia a quienes convierten su influencia en un negocio sostenible?

L. C.: La diferencia está en que para ellos las redes sociales no son el negocio, sino el punto de partida. Muchos creen que el objetivo es conseguir que las marcas les paguen por publicar contenido, pero quienes realmente logran crecer saben que esa es solo una línea de monetización dentro de un ecosistema. Los creadores más exitosos desarrollan productos, servicios, propiedad intelectual y comunidades. Construyen empresas alrededor de su influencia. Ahí está la verdadera oportunidad de la economía del creador: dejar de pensar únicamente en likes o viralidad y comenzar a construir valor a largo plazo.

CÍRCULO DE MUJERES: Usted suele afirmar que las redes sociales son mansiones prestadas. ¿Qué quiere decir?

L. C.: Que las plataformas digitales no nos pertenecen. Hoy puedes tener millones de seguidores y mañana un cambio de algoritmo puede afectar completamente tu alcance. Por eso es tan importante construir comunidades propias y no depender únicamente de las redes sociales. Las marcas y los creadores que entienden esto empiezan a desarrollar canales cerrados, bases de datos, grupos de WhatsApp o espacios donde realmente son dueños de la relación con su audiencia. Las redes sirven para atraer personas, pero el verdadero valor está en construir comunidad y generar vínculos que trasciendan una plataforma.

CÍRCULO DE MUJERES: Usted ha mencionado la importancia de construir marcas omnicanal. ¿Por qué hoy ya no basta con tener presencia en una sola plataforma?

L. C.: Porque las audiencias cambiaron y las marcas también tienen que evolucionar. Hoy una marca puede nacer en el garaje de una casa y competir con compañías que llevan décadas en el mercado gracias al alcance de las plataformas digitales. Pero para lograr permanencia hay que entender que cada canal conecta con públicos distintos y cumple una función diferente dentro del ecosistema. La clave no es estar en todas partes al mismo tiempo, sino saber dónde está la audiencia y construir estratégicamente. Hay marcas que comienzan en TikTok, luego llevan su comunidad a WhatsApp, desarrollan productos físicos o crean infoproductos. Lo importante es comprender que el crecimiento digital depende de la capacidad de diversificar y adaptarse.

CÍRCULO DE MUJERES: Usted insiste en que el objetivo no es tener seguidores, sino construir comunidad. ¿Cuál es la diferencia?

L. C.: Un seguidor puede ver un contenido y desaparecer, mientras que una comunidad permanece, participa y se siente parte de algo. Cuando una persona logra que su audiencia interactúe, comparta, converse y se identifique con una visión, deja de tener métricas y empieza a construir relaciones. Pero eso exige trabajo, constancia y presencia real. Las marcas más fuertes hoy son las que logran conexión emocional y generan sentido de pertenencia.