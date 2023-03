Romper estereotipos y cerrar brechas: así avanza la paridad de género en el sector minero energético colombiano

Como líder gremial mujer he priorizado la igualdad de oportunidades en Acolgen, trabajando de la mano de nuestras empresas asociadas en este proceso. En este sentido, hemos desarrollado estrategias para contribuir al cierre de brechas en el sector y en el país, aportando a que continuemos avanzando como sector.

Considero que es fundamental seguir generando conciencia acerca de la importancia de la igualdad de oportunidades, rompiendo con estereotipos previamente adquiridos en la sociedad y cerrando brechas de género. Además, es clave que este tema sea apropiado no solo por las mujeres sino también por los hombres, para motivarlos al interior de las organizaciones.

De acuerdo con el Estudio sectorial de equidad de género para el sector minero-energético, desarrollado por Insuco, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Core Woman y el Ministerio de Minas y Energía y que fue publicado el 12 de marzo del año 2021, dentro del sector minero energético (electricidad, hidrocarburos y minería), el subsector eléctrico tiene la mayor participación femenina en el empleo total de las empresas, con un promedio de 33,2 por ciento, y los mayores porcentajes de participación femenina en cargos de nivel 3 (gerencia media, con 39,6 por ciento), nivel 4 (alta dirección, con 27,5 por ciento) y nivel 5 (alta gerencia, con 26,3 por ciento). Para medir la equidad de género en las empresas del sector se utilizó la Herramienta WEP (Women Empowerment Principles, por sus siglas en inglés) entre 71 empresas.

Esto nos demuestra que aunque debemos seguir trabajando por la igualdad de oportunidades, el subsector eléctrico ha dado pasos importantes que seguiremos consolidando con el trabajo realizado desde las empresas y los gremios. Para esto, también insisto en la necesidad de continuar haciendo estudios y diagnósticos permanentes, los cuales nos brindan un panorama más claro sobre dónde estamos para poder, de esta manera, trazarnos metas como sector.

En Acolgen desarrollamos la política de género del gremio, brindamos apoyo a nuestros asociados cuando lo requieren para gestionar acciones relacionadas con la equidad de género en sus organizaciones, participamos activamente en iniciativas de equidad de género del sector minero energético para implementar acciones de mejora y promovemos el tema entre nuestros agremiados. De esta manera, garantizamos que el tema se trabaje de manera continua y no por un periodo de tiempo limitado.

Pero más allá de lograr paridad de género, queremos que las mujeres y los hombres podamos competir a nivel laboral en igualdad de condiciones, sin privilegiar a un género o a otro, sino teniendo en cuenta nuestras capacidades, aptitudes y si nuestro perfil se acomoda al cargo.

Yo como mujer en este sector siempre he contado con el apoyo tanto de mujeres como hombres para avanzar en mis objetivos personales y profesionales, pero eso no quiere decir que los techos de cristal no existan, ni que otras personas, por su condición de género, no hayan sentido sesgos en su trabajo, su vida diaria o en su entorno social. Es por esto que todos, hombres y mujeres, debemos hacer consciencia y trabajar por un mundo libre de sesgos.

Desde Acolgen seguiremos promoviendo mejores prácticas en el gremio, entre nuestros asociados y en el sector, para que todos tengamos las mismas oportunidades y sigamos construyendo un mundo sin sesgos.

*Presidente de Acolgen

Lea también: Especial: Mujeres que inspiran a Colombia