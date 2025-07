América Latina frente a la IA: del riesgo a la oportunidad

En tiempos donde los titulares nos hablan del riesgo existencial que representa la inteligencia artificial (IA), es urgente equilibrar la conversación. No para ignorar los desafíos que supone esta revolución tecnológica, sino para reconocer el enorme potencial que encierra si la abordamos con estrategia, ética y visión. Ver el vaso medio lleno de la IA no es ingenuidad: es una invitación a no quedarnos paralizados por el miedo, sino a actuar con responsabilidad y proactividad.