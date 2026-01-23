Cuando la IA rompe la ciberseguridad tradicional: el nuevo riesgo que las empresas no están viendo

Hace un año, al analizar las tendencias de ciberseguridad para 2025, advertí sobre la aceleración de amenazas impulsadas por inteligencia artificial. Hoy, en enero de 2026, esa advertencia dejó de ser prospectiva: es una realidad operativa.

El panorama de la ciberseguridad es hoy más complejo que nunca y obliga a las organizaciones a abandonar enfoques reactivos para adoptar una postura verdaderamente proactiva y resiliente. Lo que estamos viendo va mucho más allá de ataques “más sofisticados”. Estamos frente a la convergencia de tres fuerzas que están redefiniendo el riesgo empresarial a escala global: la industrialización del cibercrimen mediante inteligencia artificial y especialización criminal, la fragmentación geopolítica y regulatoria, y un riesgo digital corporativo que ha cambiado de naturaleza.

En este contexto, la gestión de la ciberseguridad deja de ser un asunto puramente técnico para convertirse en un habilitador estratégico de sostenibilidad y crecimiento. La mitigación del riesgo en 2026 exige dos capacidades simultáneas: automatización defensiva para competir con la velocidad de los ataques y liderazgo humano capaz de gestionar, de forma integrada, riesgos cibernéticos, geopolíticos y éticos.

Durante años, el ransomware fue el enemigo común que alineó a juntas directivas, ejecutivos y equipos de seguridad. Hoy, ese consenso se está rompiendo. Según datos del Foro Económico Mundial, los CEOs identifican como su mayor preocupación el fraude habilitado por tecnologías digitales y potenciado por inteligencia artificial, mientras que los CISOs continúan enfocados en ransomware y resiliencia técnica. A primera vista, parece una diferencia de prioridades. En realidad, es una señal mucho más profunda: el riesgo digital ha cambiado de naturaleza.

La ciberseguridad tradicional fue diseñada para proteger sistemas. El fraude moderno, en cambio, no necesita tumbar servidores; necesita convencer identidades. Deepfakes de voz que simulan directivos, correos perfectamente redactados, flujos de pago manipulados y consentimientos abusados están logrando lo que muchos ataques técnicos no consiguen: mover dinero en tiempo real. Para un CEO, el impacto es inmediato: pérdida financiera, crisis reputacional y cuestionamientos de gobernanza. Para un CISO, el mayor temor sigue siendo la interrupción operativa o la paralización del negocio. Ambas miradas son correctas, pero observan capas distintas del mismo riesgo.

La inteligencia artificial amplía aún más esta fractura. No solo automatiza ataques, sino que reduce drásticamente el costo del engaño y elimina señales tradicionales de alerta. Al mismo tiempo, las organizaciones están incorporando agentes, copilotos y automatizaciones con capacidad de tomar decisiones y acceder a sistemas reales. Esto introduce un nuevo escenario: la ingeniería social ya no engaña únicamente a personas; también engaña procesos y flujos automatizados. La pregunta clave ya no es qué pasa si el ataque engaña al CFO, sino qué ocurre cuando el objetivo es el agente que aprueba pagos.

En 2026 ya operan agentes autónomos capaces de ejecutar ataques de extremo a extremo con mínima intervención humana. La evidencia es clara: ingeniería social hiperpersonalizada mediante IA, fraude con deepfakes, malware polimórfico adaptativo, ransomware autogestionado y modelos criminales “como servicio” que democratizan ataques complejos. A esto se suman riesgos internos igualmente críticos: envenenamiento de modelos, decisiones automatizadas sin explicabilidad y filtraciones provocadas por agentes con accesos excesivos. La gobernanza de la IA se vuelve tan esencial como la ciberseguridad clásica.

Este cambio de paradigma también está tensionando al mercado asegurador. El ciberseguro, diseñado originalmente para brechas de datos, evolucionó para cubrir incidentes técnicos y hoy enfrenta un nuevo eje crítico: la asegurabilidad de la inteligencia artificial. Las aseguradoras ya no evalúan solo firewalls o backups; analizan controles de identidad, procesos antifraude, gobernanza de IA y capacidades reales de respuesta y recuperación. En la práctica, el ciberseguro se ha convertido en un regulador privado del riesgo digital.

Por eso, la pregunta que muchas organizaciones deberían hacerse hoy no es si tienen seguro, sino si son asegurables. Cuando los agentes ejecutan acciones en sistemas reales, las aseguradoras preguntan por el nivel de autonomía, los datos utilizados, la prevención de filtraciones, la auditabilidad de decisiones y los controles humanos existentes. El ciberseguro se consolida así como un puente entre tecnología y regulación, acelerando el cumplimiento de marcos como NIS2, DORA o el EU AI Act, que ya define qué se considera una IA “asegurable”.

El riesgo digital de 2026 se caracteriza por un doble filo: industrialización del cibercrimen, dependencia de terceros sin visibilidad suficiente, evolución del ransomware hacia modelos de exposición sistémica, horizonte cuántico real bajo la lógica de “recolectar ahora, descifrar después”, déficit de talento técnico cubierto con IA sin gobernanza adecuada, digitalización más rápida que la madurez regulatoria y una cultura de aseguramiento todavía incipiente. En sectores regulados, no ser asegurable ya no es un inconveniente: es un riesgo existencial.

Desde mi rol como suscriptora de riesgos, tengo claro que la respuesta no puede ser fragmentada. Las organizaciones deben integrar controles técnicos, gobernanza y asegurabilidad en una estrategia coherente. Tratar a los agentes de IA como identidades de alto riesgo, institucionalizar procesos antifraude, operacionalizar modelos avanzados de Zero Trust, prepararse para auditorías de asegurabilidad, iniciar hojas de ruta post-cuánticas y fortalecer el factor humano ya no son recomendaciones futuristas, sino condiciones mínimas de supervivencia digital.

La diferencia de percepción entre CEOs y CISOs no es un problema de comunicación. Es una advertencia. El riesgo digital ya no vive solo en la infraestructura: habita en identidades, decisiones, automatizaciones y confianza. Y no todo ese riesgo puede transferirse a un seguro.

Las organizaciones que prosperarán no serán las que presuman mejor tecnología, sino aquellas capaces de demostrar, de forma auditable, que son digitalmente confiables. Integrar ciberseguridad, gobernanza de IA, privacidad y asegurabilidad como pilares estratégicos no solo reduce riesgos: abre mercados, atrae capital y construye una ventaja competitiva basada en credibilidad verificable.

El tiempo de preparación ya pasó.

2026 no es el año de las promesas. Es el año de la demostración.

Andrea García Beltrán Partner & Head of Cyber, Media & Tech Europa en Nirvana Fundadora de CyberSpecs | Host del podcast Cibervoces