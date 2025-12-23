Cuando una marca se convierte en un espacio de sentido

En un momento en el que la industria del retail enfrenta transformaciones profundas -tecnológicas, sociales y culturales- vale la pena detenerse a reflexionar sobre el verdadero rol de las marcas que habitan la vida cotidiana de las personas. ¿Para qué existimos? ¿Qué impacto dejamos más allá de la transacción? ¿Qué responsabilidad asumimos frente a la comunidad que nos rodea?

Estas preguntas han guiado el camino de Titán Plaza y hoy cobran especial relevancia tras un hecho que trasciende el reconocimiento institucional: haber sido nombrados Marca del Año Colombia en el FIP Festival 2025, en Buenos Aires, uno de los escenarios más exigentes del marketing y la publicidad en Iberoamérica. A este honor se suman siete galardones internacionales que reconocen campañas con impacto social, cultural y emocional. No lo leemos como un punto de llegada, sino como una señal clara del rumbo que decidimos tomar hace años.

Yazmín Lombana, gerente de Titán Plaza, recibiendo los premios FIP Festival 2025 en Buenos Aires. Foto: A.P.I.

En un país como Colombia, donde los centros comerciales suelen verse únicamente como espacios de consumo, creemos que es urgente replantear esa narrativa. Un centro comercial es, ante todo, un punto de encuentro. Un lugar donde convergen historias, generaciones, realidades distintas. Donde se construye ciudad. Y donde, si se asume con responsabilidad, también se puede construir tejido social.

Esa convicción dio origen a Titán Púrpura, una iniciativa inspirada en la Ley 1257 de 2008, orientada a la sensibilización y prevención de la violencia de género. Decidimos no mirar hacia otro lado frente a una realidad que atraviesa a millones de mujeres en nuestro país. Convertimos nuestros espacios en escenarios de conversación, orientación y respaldo. El reconocimiento internacional —tres oros, una plata y un bronce— no es lo más importante; lo verdaderamente valioso es haber contribuido a que una mujer se sienta más segura, más escuchada, más acompañada.

Del mismo modo, entendimos que la cultura y la emoción también son motores de transformación. Titanosaurios: Tierra de Titanosaurios no fue solo un evento de entretenimiento. Fue una experiencia cultural que acercó a más de 8,3 millones de visitantes a la ciencia, la imaginación y el asombro compartido. Familias enteras regresaron a la ciudad como escenario de descubrimiento. Bogotá necesitaba espacios de encuentro positivo, y nosotros decidimos crearlos.

Estos reconocimientos también son reflejo del trabajo colectivo. Nada de esto sería posible sin un equipo comprometido, creativo y profundamente humano, ni sin aliados estratégicos que creen en una visión compartida. Que nuestra agencia PTV haya sido reconocida como Agencia del Año en Colombia confirma que cuando la creatividad se alinea con el propósito, los resultados trascienden fronteras.

Recientemente, la Cámara de Comercio de Bogotá nos otorgó el primer lugar en la categoría Fachadas del Concurso de Vitrinas Navideñas. Puede parecer un logro estético, pero para nosotros tiene un significado mayor. Navidad en la Aldea Titán nació de una idea simple y poderosa: devolverle a la ciudad la emoción de lo colectivo. Ocho estaciones animatrónicas, tradición, tecnología y memoria se unieron para recordarnos que la Navidad no es solo consumo; es familia, es comunidad, es la posibilidad de volver a creer.

En un entorno saturado de mensajes comerciales, las marcas tenemos la obligación de decir algo que valga la pena. De actuar con coherencia. De entender que el impacto se mide también en confianza, en emoción y en bienestar social.

Hoy, desde Titán Plaza, reafirmamos una convicción: cuando la empatía guía la estrategia, lo comercial se transforma en algo mucho más grande. En conexión. En propósito. En recuerdos que perduran. Y ese, creemos, es el verdadero valor de una marca en la sociedad contemporánea.

Yazmín Lombana Guerrero, gerente Titán Plaza Centro Comercial