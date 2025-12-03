‘Navidad en la Aldea Titán’ enciende la magia de la temporada con una a experiencia inmersiva

Esta Navidad en Titán Plaza se vive, se escucha, se baila y se disfruta. Desde el 22 de noviembre de 2025 y hasta el 12 de enero de 2026, el centro comercial presenta ‘Navidad en la Aldea Titán’, un concepto que convierte sus pasillos y plazas en un territorio fantástico habitado por animales mágicos, luces envolventes y espacios inmersivos diseñados para toda la familia. La apuesta es ambiciosa: una inversión de 1.500 millones de pesos para ofrecer una de las experiencias navideñas más completas e instagrameables de Bogotá.

Una aldea mágica que se toma cada rincón del centro comercial

La transformación del centro comercial en una aldea mágica se toma cada rincón del centro comercial. Incluye ocho estaciones interactivas e ideales para tomar fotografías, que conectan tradición con un universo visual completamente nuevo. Estos son los escenarios para disfrutar con familia y amigos:

La Cabaña de Santa : el escenario donde tomarán vida las novenas y presentaciones musicales.

: el escenario donde tomarán vida las novenas y presentaciones musicales. El Rincón de los Osos , La Casita del Zorro y Cartas a Santa : estos espacios están diseñados para despertar la fantasía infantil.

, y : estos espacios están diseñados para despertar la fantasía infantil. La Silla de Santa (nivel 4) y el Farol de Don Bigotes (terraza): son perfectos para capturar recuerdos con la familia.

(nivel 4) y (terraza): son perfectos para capturar recuerdos con la familia. El Árbol Gigante de la Aldea Titán: es el punto central de la decoración con una estructura de 16 metros que recibe a los visitantes desde la plazoleta de la calle 80.

Balloon Experience: la atracción tecnológica que llega por primera vez a Bogotá

Este año, Titán Plaza trae una novedad exclusiva: Balloon Experience es una instalación inmersiva internacional creada para estimular los sentidos. Con más de 150.000 pelotas, iluminación LED inteligente y música sensorial, la atracción invita a niños y adultos a explorar, jugar y reconectar con la alegría espontánea de la Navidad. Es, sin duda, una de las grandes apuestas del centro comercial para ofrecer una experiencia distinta a cualquier otra en la ciudad.

La agenda para el mes estará cargada de actividades culturales, artísticas y tradicionales:

Taller de faroles navideños: 6 de diciembre.

6 de diciembre. Taller de panderetas: 13 de diciembre.

13 de diciembre. Novenas de Aguinaldo: del 16 al 24 de diciembre, con música de Cantar y Vivir, Clan del Solar, Las Posada, Orlando Liñán, Iván y su Bam Band, la Filarmónica de la Universidad Javeriana, la Orquesta de las Fuerzas Armadas y Danny Marín.

del 16 al 24 de diciembre, con música de Cantar y Vivir, Clan del Solar, Las Posada, Orlando Liñán, Iván y su Bam Band, la Filarmónica de la Universidad Javeriana, la Orquesta de las Fuerzas Armadas y Danny Marín. Bogotá Despierta: horarios extendidos hasta la medianoche, del 16 al 23 de diciembre.

Para Titán Plaza, la Navidad es más que una temporada comercial; es un momento para fortalecer la comunidad, inspirar empatía y crear memorias familiares. Por eso, ‘Navidad en la Aldea Titán’ fue concebida como un lugar donde la magia se siente y se comparte, un espacio que mezcla tecnología, tradición y emoción para hacer de estas fechas un recuerdo inolvidable.