Desarrollo y crecimiento profesional: La apuesta por el talento humano

Como líderes, es importante reconocer el impacto significativo que tienen las estrategias de desarrollo y crecimiento interno en el éxito de una compañía. Esto no solo fomenta el avance profesional de los empleados, sino que mejora su motivación y productividad, y fortalece la cultura organizacional. Al proporcionar oportunidades de capacitación y formación continua, aseguramos que los colaboradores adquieran las habilidades necesarias para enfrentar desafíos actuales y futuros, lo que resulta en una fuerza laboral más competente y versátil. Este enfoque contribuye finalmente en el rendimiento del colaborador y en la satisfacción del cliente.

En el sector BPO, donde damos oportunidades a jóvenes que ven en nosotros su primer empleo, somos responsables del desarrollo y crecimiento de una gran parte de la población y de las futuras generaciones. El desarrollo profesional debe promoverse desde el primer día, capacitando a los colaboradores en habilidades necesarias para sus procesos y permitiéndoles ir abriéndose a nuevas oportunidades. Este enfoque no solo refuerza la importancia de la gente en la compañía, sino que también promueve su desarrollo y crecimiento, ayudándolos a alcanzar sus metas y adquirir nuevos retos profesionales.

Desde el proceso de inducción, impulsamos el desarrollo de cada profesional que inicia su carrera con nosotros. En Foundever, creemos que el aprendizaje es la base del crecimiento profesional. Durante lo que va del 2025, nuestro equipo de entrenamiento ha acompañado el proceso formativo de más de 2.500 personas que iniciaron su camino con nosotros a través de los programas de New Hire Training . El 87,42% de los participantes completaron exitosamente su proceso formativo e ingresaron a trabajar con nosotros.

Después de unos años, soy prueba de que el desarrollo y el crecimiento promovido desde la empresa aportan al éxito y el logro de los objetivos. Como Vicepresidente de Operaciones y Country Manager de Foundever en Colombia, veo cómo estas oportunidades contribuyen al éxito de la empresa. Empecé hace 18 años en la industria de BPO como agente de servicio al cliente. He enfocado mi carrera en lograr metas claras, trazando planes detallados y manteniendo determinación, disciplina y organización. Es por esto que invertir en mi desarrollo me ha preparado para aprovechar oportunidades y estar lista para tomarlas. Este enfoque me ha llevado a ocupar diversos cargos hasta llegar a mi actual posición.