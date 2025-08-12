Suscribirse
Angélica De la Peña

Opinión

El liderazgo maduro: el activo silencioso que sostiene la transformación

En ese punto de equilibrio entre lo que ya se ha vivido y lo que aún queda por crear, habita el liderazgo que da estabilidad en tiempos de cambio.

Por: Angélica De la Peña
12 de agosto de 2025

El liderazgo de personas entre los 40 y 60 años es una de las reservas estratégicas más valiosas que tienen hoy las organizaciones. En este tramo de la carrera ejecutiva se encuentra una combinación difícil de replicar: experiencia operativa, criterio afinado y una visión madura que permite avanzar sin perder el rumbo.

En una era marcada por la volatilidad, las reorganizaciones y la hiperaceleración digital, las empresas no solo necesitan líderes que innoven. También requieren líderes que sostengan, conecten y den continuidad. Quienes lideran en esta etapa lo hacen con serenidad, perspectiva y consciencia de impacto.

No se trata solo de dirigir el presente. Se trata de construir puentes de confianza entre generaciones, proteger el ADN cultural y garantizar que la transformación sea sostenible. Allí, en ese punto de equilibrio entre lo que ya se ha vivido y lo que aún queda por crear, habita el liderazgo que da estabilidad en tiempos de cambio.

Este liderazgo sostiene la estrategia

Lo más leído

1. Bandera que elevó la tensión entre Perú y Colombia fue puesta por Daniel Quintero
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. El mensaje de Margarita Rosa de Francisco tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “No esperemos la tragedia”

Las cifras lo confirman: según MIT Sloan Management Review, más del 70 % de las transformaciones organizacionales exitosas han sido lideradas por personas entre los 45 y 60 años. De hecho, Korn Ferry identificó que los CEOs con mayor impacto sostenible en cultura y rentabilidad tienen un promedio de 56 años.

Además, el Conference Board reportó que el porcentaje de CEOs entre 40 y 49 años en compañías públicas estadounidenses ha crecido de 12.9 % en 2017 a 15.6 % en 2023, reflejando una apuesta clara por el liderazgo maduro en el C-Level.

A estas edades, los líderes no solo acumulan experiencia; desarrollan profundidad estratégica, capacidad de ejecución y una consciencia aguda sobre el impacto humano de sus decisiones. Dejan de liderar desde el ego y lo hacen desde el propósito.

Cuatro razones por las que este liderazgo es clave

1. Visión intergeneracional con perspectiva estratégica. Son puentes naturales entre generaciones. Hablan el lenguaje de la transformación sin perder la conexión con el legado organizacional.

2. Madurez emocional + claridad operativa. No reaccionan: responden. Lideran bajo presión sin perder el enfoque. Toman decisiones complejas con cabeza fría y corazón consciente.

3. Capital relacional e influencia legítima. Sus redes no son transaccionales, son capital acumulado. Relaciones construidas en confianza que se traducen en acceso, cooperación y soluciones.

4. Lideran con sentido de trascendencia. Ya no buscan visibilidad, buscan dejar una huella. En esta etapa, el liderazgo se convierte en legado.

¿Estamos capitalizando este activo?

En muchas organizaciones, aún no existen rutas claras de evolución para estos perfiles sénior. Se enfrentan a modelos de evaluación pensados para otras etapas, con pocas oportunidades de rediseñar su contribución desde la madurez.

Pero esto está cambiando. Las empresas con mayor sofisticación organizacional están desarrollando programas de segunda curva, salud ejecutiva, mentoría cruzada y diseño de legado. Entendieron que fortalecer a este grupo no es un beneficio simbólico, sino una inversión en sostenibilidad institucional.

Potenciar este tramo de liderazgo no es una acción simbólica, es una jugada estratégica.

Las organizaciones que lo hacen ganan precisión en la ejecución, madurez en la toma de decisiones, visión de largo plazo y capacidad de movilizar el cambio sin desestabilizar lo construido.

Ganan líderes que integran visión y acción, que desarrollan equipos y cultura al mismo tiempo, y que convierten la experiencia en acelerador, no en ancla.

Este grupo directivo está en su punto de mayor capacidad para escalar negocios, consolidar transformaciones y formar a quienes seguirán el camino. Y cuando se activa de forma consciente, se convierte en el eje que garantiza que el crecimiento no solo ocurra, sino que perdure.

Por Angélica De la Peña Serna, vicepresidenta comercial de Tractocar Logistics

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La millonaria suma que el Gobierno Petro gastará para proteger a voceros de grupos criminales

2. Aparece video en el que se ve a Harold Aroca, poco antes de ser asesinado en Bogotá: está rodeado de varios hombres

3. Consultan al CNE y a la Registraduría las razones por las que el presidente Gustavo Petro podría suspender las elecciones

4. El nuevo llamado de atención del procurador Eljach para bajarle el tono al lenguaje: “Obligación ética”

5. Gustavo Petro confirmó su deseo de “articular” el Ejército de Colombia con las fuerzas militares de Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

liderazgoLiderazgo femeninoCírculo de Mujeres

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.