Suscribirse
Martha Rojas del Círculo de Mujeres

Opinión

El propósito define la estrategia y la motivación en una compañía

En tiempos donde abundan los planes, los indicadores y las reuniones, muchas organizaciones siguen sin responder para qué existen. Sin esa brújula, cualquier estrategia se desvía y la motivación termina dependiendo del ánimo del día.

Por: Martha Rojas
6 de noviembre de 2025

Antes de preguntar qué hay que hacer, deberíamos tener claro para qué existimos y a quién servimos. Si el propósito es la razón de ser de una empresa, la estrategia es el camino deliberado para cumplirlo en un tiempo definido. Cuando ese propósito está claro y compartido, la estrategia deja de ser un archivo olvidado y se convierte en una práctica constante que orienta prioridades, inversiones y decisiones cotidianas. Y, sobre todo, sostiene la motivación. Nadie se compromete con tareas sueltas; las personas se movilizan por un para qué, que les ofrezca sentido.

El liderazgo, comenzando por la alta dirección, tiene la tarea de traducir el propósito en visión y en rutas concretas: pocas prioridades reales, métricas comprensibles y libertad para decir “no” a lo que no aporta. Liderar la estrategia es un acto de servicio que exige objetividad para medir, humildad para corregir y generosidad para poner el bien común por encima del individualismo.

También es un acto ético. La empresa habita en un triángulo de confianza entre clientes, colaboradores y accionistas, y el propósito debe sostener ese equilibrio. La tecnología acelera, pero no decide. Deciden las personas con su ética, criterio y convicción. Por eso cada decisión estratégica debería pasar por tres preguntas: ¿aporta al propósito?, ¿a quién beneficia o afecta?, ¿cómo se medirá su impacto en el mediano plazo?

Cuando lo esencial no guía, aparecen señales conocidas: agendas saturadas, comités sin foco, proyectos que compiten por los mismos recursos y una fatiga que nace de trabajar mucho sin lograr lo importante. La solución no es hacer más, sino hacer lo que de verdad importa. Y eso solo se sostiene cuando se mide y se conversa con frecuencia, a través de rituales cortos de reflexión que permitan distinguir si lo que hacemos nos acerca al propósito o solo nos distrae de él.

Invertir también requiere propósito. Antes de comprar tecnología, ampliar infraestructura, contratar más personal o multiplicar capacitaciones, habría que revisar si cada peso invertido se conecta con el propósito y con los objetivos estratégicos. Si no acelera una prioridad, es gasto. Cuando la inversión tiene hipótesis de impacto, métricas y tiempos de revisión se justifica sola; cuando no, solo consume recursos y enfoque.

Una estrategia guiada por propósito se reconoce cuando el para qué es nítido, creíble y lo puede decir cualquier persona de la empresa en dos frases. Cuando existen pocas prioridades que lo encarnan de forma medible y no todo compite por ser importante. Cuando cada equipo sabe cómo su trabajo acerca el propósito al cliente y al negocio. Cuando se conversa con datos y con honestidad, porque lo que no se habla ni se mide se evapora. También cuando las decisiones de inversión cuentan con criterios explícitos de impacto, responsables y plazos; si no los cumplen, se detienen. Y cuando hay libertad para soltar actividades que ‘no mueven la aguja’, como una forma de respeto por el tiempo, el talento y el dinero de todos.

Cuando el propósito se vuelve práctico, la motivación deja de depender del estado de ánimo y nace de la claridad compartida. La mejor prueba es: si le preguntamos a varias personas de la organización cuál es nuestro propósito, qué queremos lograr este año y cómo aportan, las respuestas deberían parecerse. Si no lo hacen, no es un problema de talento, sino de conversación estratégica.

Para empezar, el propósito debe hacerse visible, escrito sin jerga y conectado con decisiones reales, con lo que se hace y también con lo que se deja de hacer. Luego, es necesario limpiar cada mes aquello que no suma: reuniones, reportes y tareas que existen por costumbre, no por aporte. Y hace falta un tablero vivo que permita ver lo esencial, desde los resultados financieros hasta la experiencia del cliente y el bienestar del equipo, porque lo que se ve, se cuida y se mejora.

El propósito da el porqué. La estrategia, el cómo. Las personas, el impulso. Cuando esos tres elementos se encuentran, los resultados llegan con menos fricción y más sentido. Al final, siempre somos personas trabajando para personas. Sin propósito no hay estrategia; sin estrategia no hay motivación que dure.

Martha Cecilia Rojas es CEO Path & People Solutions

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Violeta Bergonzi recibió importante reconocimiento en el Congreso de la República; generó debate

2. Nuevo técnico de Santa Fe remecería el mercado: nombre es conocido en Colombia

3. Gustavo Petro alista decisión sobre si acepta al Tren de Aragua en su política de paz total: revisará carta

4. Muere estrella de la NFL en extrañas circunstancias: Estados Unidos está de luto

5. “¿Será que lo persigo?, aliénteme”, la aterradora declaración de un testigo tras el asesinato del estudiante de Los Andes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MujeresLiderazgo femeninoEmpresas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.