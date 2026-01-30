Febrero en la Casa Blanca: la prueba de fuego de Petro ante Trump

La conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, marcó un giro en una relación que venía escalando hacia el choque. La llamada no fue un gesto de cortesía: fue el aviso de que Colombia entra en una fase de evaluación directa por parte de Washington. Lo que durante meses fue una secuencia de reproches públicos, sanciones personales y amenazas veladas terminó en una invitación al presidente colombiano a Washington para un encuentro en la primera semana de febrero. No es un gesto diplomático rutinario: es una negociación de alto riesgo.

El trasfondo es delicado. La inclusión de Petro, su esposa, su hijo y personas de su círculo cercano en la llamada “lista Clinton” —el instrumento estadounidense para sancionar economías ilícitas— no fue simbólica. Washington no suele dar ese paso sin información sustantiva. La señal es clara: para Estados Unidos, Colombia ha dejado de ser un socio estratégico y ha pasado a ser un país bajo el escrutinio propio de los casos sensibles. En diplomacia, eso cambia todo.

A ese telón de fondo se suma un hecho estructural: Colombia sigue siendo el mayor productor y exportador de cocaína hacia Estados Unidos. Trump lo ha dicho sin rodeos: Colombia debe dejar de enviar droga a su país. Para él, esto no es un asunto de cooperación para el desarrollo ni de narrativa política, sino de seguridad nacional. Y su administración ya dejó atrás la diplomacia blanda: hoy se mueve por intereses duros y resultados verificables.

No es casual que Marco Rubio haya advertido que “con Trump no se juega”. En Washington esa frase se traduce en algo concreto: no habrá indulgencia con cifras maquilladas, promesas vagas o estrategias sin impacto medible. La Casa Blanca quiere reducciones reales de cultivos, interdicciones efectivas, desmantelamiento de redes y cooperación operativa. Todo lo demás es ruido.

Por eso la llamada reciente no debe interpretarse como un deshielo emocional, sino como la antesala de una transacción. Trump no invita a Petro para “reconciliarse”; lo hace para exigir compromisos. Necesita mostrar a su electorado que su política de mano dura produce resultados: menos cocaína en las calles, más control de fronteras, más eficacia contra el crimen. Colombia, como principal proveedor histórico de cocaína, es una pieza central en ese tablero.

La relación Trump–Petro, sin embargo, viene marcada por una tensión ideológica y personal que no desaparece con una llamada cordial. Petro ha cuestionado el enfoque antidrogas de Estados Unidos y ha impulsado una política de “paz total” que, para muchos en Washington, ha debilitado la presión sobre los grupos criminales. Trump, por su parte, ha tratado a Petro con desdén, ha cuestionado su liderazgo y ha tolerado —cuando no promovido— sanciones que golpean su legitimidad internacional. Ese historial pesa sobre la mesa.

¿Qué busca Estados Unidos en febrero? Cuatro cosas. Primero, compromisos concretos para reducir la producción y el tráfico de cocaína, con cronogramas y métricas claras. Segundo, cooperación reforzada en seguridad —inteligencia, interdicción, control marítimo y fronterizo, lavado de activos— que permita mostrar resultados rápidos. Tercero, alineamiento estratégico: Colombia debe seguir siendo un socio confiable en un hemisferio atravesado por el crimen transnacional y la competencia de potencias externas. Y cuarto, una señal política a la región: Washington dialoga, pero desde una posición de fuerza.

¿Y qué busca Colombia? Petro necesita bajar la temperatura y recuperar margen de maniobra. Evitar que la relación bilateral derive en sanciones más duras o en un escenario similar al venezolano. Ese temor no es abstracto: tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Trump fue preguntado si algo similar podría ocurrir en Colombia y respondió que “suena bien para mí”, frase leída en Bogotá como una amenaza directa. Pero Petro también debe proteger su narrativa interna: no puede volver de la Casa Blanca como un presidente humillado ni como un líder que cedió sin contrapartidas. Debe llevar resultados que Trump pueda presentar como victorias.

Ahí es donde la reunión se convierte en una prueba. Si Colombia presenta cifras infladas o estrategias etéreas, el costo puede ser alto: más sanciones, más presión, menos acceso. Pero si llega con un plan creíble —reducción de áreas sembradas, interdicción reforzada, cooperación operativa y una hoja de ruta clara— el escenario cambia. Trump no negocia relatos: evalúa resultados, premia a quienes le sirven y castiga a quienes le fallan. En esa lógica, un Petro que ofrezca resultados verificables puede obtener contrapartidas reales.

Cabe recordar que cuando Colombia fue reconocido como aliado estratégico en la lucha contra las drogas, Washington aceptó su corresponsabilidad y abrió la puerta a un paquete de cooperación robusto, mejores condiciones comerciales y aranceles preferenciales. Esa lógica puede volver. Un gobierno que demuestre control territorial, reducción efectiva del narcotráfico y cooperación operativa puede recuperar ese estatus. Uno que llegue con retórica o medias verdades puede salir debilitado.

Por eso, cada palabra, cada cifra y cada gesto en Washington importará. No es una cumbre para discursos ideológicos; es una negociación de poder. Colombia y su presidente se juegan mucho: desde la credibilidad internacional hasta la posibilidad de relanzar una relación que, bien manejada, puede traducirse en más cooperación, mejores condiciones comerciales y mayor respaldo estratégico. Mal manejada, puede empujar al país a mayor presión y menor margen de maniobra.

Febrero no será una foto. Será un examen. Y de cómo Colombia y Petro lo enfrenten dependerá si el país sale fortalecido o entra en una fase aún más difícil de su relación con Estados Unidos.

Bonus track. El tablero se está moviendo y mucho. México, Cuba y Nicaragua están en la mira de Washington, y los actores armados también lo sienten: el ELN empieza a hablar de “acuerdos nacionales” más por temor que por convicción. En este nuevo escenario, nadie quiere quedar del lado equivocado del poder.

Rocío Pachón, experta en Construcción de Paz, Seguridad y Relaciones Internacionales. Asesora de Cooperación Internacional y Alianzas.