La herencia invisible de castigar la maternidad

En esta columna, una reflexión sobre cómo el entorno laboral y la cultura organizacional siguen condicionando la maternidad, convirtiéndola para muchas mujeres en una decisión marcada por el miedo, la renuncia profesional y el castigo silencioso, con impactos que trascienden lo individual y afectan a toda la sociedad.

Yenny Rodríguez Barajas
Gabriela Patricia Lizarazo
18 de diciembre de 2025, 6:57 p. m.
Cuando una mujer siente que debe elegir entre crecer o cuidar, entre liderar o maternar, no estamos ante una elección libre ni consciente.
Cuando una mujer siente que debe elegir entre crecer o cuidar, entre liderar o maternar, no estamos ante una elección libre ni consciente.
