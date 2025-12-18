Opinión

La ineficiencia por omisión, ¿el verdadero problema detrás de las convocatorias de MinCiencias?

El camino de Colombia hacia la consolidación científica, financiado con millonarios recursos de regalías, enfrenta hoy una distorsión entre lo que se prometía como una transformación de nuestras capacidades en ciencia, tecnología e innovación para convertirse en un sinfín de improvisaciones que se evidencian en los tropiezos de sus convocatorias.