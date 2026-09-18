Liderazgo desde el ejemplo

Cuando lideras un equipo, una operación, un país o una región, cada decisión que tomas pesa más de lo que crees. No se trata de actuar por el qué dirán, sino de entender algo que la ciencia del comportamiento organizacional lleva más de dos décadas documentando: las personas no aprenden liderazgo escuchando discursos, lo aprenden observando a quien los lidera.

Esta idea no es solo intuición. Tiene nombre: la Teoría del Aprendizaje Social, formulada por el psicólogo Albert Bandura, que explica cómo los seres humanos adquirimos comportamientos observando e imitando a figuras de referencia, mucho antes de que nos lo digan con palabras. Aplicada al mundo corporativo, esta teoría es la base de lo que hoy se conoce como liderazgo ético o *role modeling*: la idea de que un líder no solo dirige resultados, sino que se convierte —quiera o no— en el estándar de comportamiento de todos los que lo rodean.

Y ahí empieza la verdadera responsabilidad, porque cuando tienes personas que dependen de ti en una organización, ese peso se duplica. No hablo solo del reporte de resultados de tu equipo, hablo de la influencia, la huella. Ante esto, el ejemplo que inculques es el activo más valioso que puedes dejar en una organización y en la vida de quienes se cruzan en tu camino.

Lo curioso es que la investigación académica lo confirma con una claridad que sorprende a quienes todavía piensan que esto es management blando: los climas éticos dentro de las organizaciones están fuertemente correlacionados con el desempeño del equipo, la moral y los resultados de innovación. No es una cuestión de valores aislados de la operación, es literalmente, una variable de negocio.

No digo que no tengas derecho a tener un mal día. Ese derecho es tuyo, como el de cualquier ser humano, el derecho a sentir es para todos. Sin embargo, el impacto de una persona común nunca será el mismo que el de un líder, porque eso eres, un líder. Una palabra corta, pero con una connotación —y una responsabilidad— que muchos subestiman. Y aquí aparece algo que pocos líderes se detienen a considerar: existe un fenómeno estudiado por la profesora Sigal Barsade de Wharton, llamado contagio emocional. Los equipos de trabajo, especialmente los estables y con alta interdependencia, contagian el estado de ánimo de su líder de forma casi automática. No es metáfora, es psicología organizacional con evidencia empírica, y hay un dato que todo líder debería tener presente: los estados de ánimo negativos tienden a propagarse con más fuerza que los positivos.

Esto cambia por completo la manera en que deberíamos pensar el liderazgo en el día a día. Cuida tus palabras, tus emociones, tus expresiones: son la gasolina que mueve, o frena, a tu equipo. Nunca lleven una mirada de juzgamiento público hacia terceros, y mucho menos si esa persona no está presente para defenderse, porque lo que dices y sientes se replica. No siempre una orden impuesta es la mejor decisión; está en ti debatirla si en el fondo sabes que no es lo correcto, y elegir siempre el bien común, no solo el tuyo. La evidencia sobre liderazgo ético respalda esto de forma consistente: un metaanálisis publicado en el Journal of Business Ethics encontró que la percepción de liderazgo ético por parte de los colaboradores se asocia de forma sistemática con mayor confianza, mayor compromiso y menor rotación. En otras palabras, liderar con el ejemplo no es solo un imperativo moral, es una de las decisiones más rentables que puede tomar una organización, porque construye el activo más difícil de reconstruir cuando se pierde: la confianza.

Un liderazgo desde el ejemplo transmite honestidad, certeza y credibilidad. Le da a cada persona del equipo una razón para, cada mañana, volver a elegir pertenecer. Y en operaciones complejas, distribuidas en múltiples geografías y culturas, esa coherencia entre lo que el líder dice y lo que el líder hace no es un detalle, es lo único que sostiene la cultura cuando el líder no está físicamente presente para supervisarlo todo. Por eso, cuando la vida —o la organización— te da la oportunidad de liderar, no la sueltes. No a todos se les presenta. Tener la posibilidad de impactar positivamente la vida de otro ser humano, y de hacerlo desde una posición de influencia real, es de las oportunidades más grandes que se pueden recibir.

La ciencia del comportamiento organizacional ha tardado décadas en demostrar lo que muchos líderes ya intuían: que el ejemplo no es un accesorio del liderazgo, es su mecanismo central. La pregunta no es si tu equipo está observando. La pregunta es qué está aprendiendo de lo que ve.

Por María Fernanda Rodríguez Reyes, Sr. Business Development Manager Caribbean & Andean Region