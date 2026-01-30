OPINIÓN

Floralba Núñez

Mientras Latinoamérica se pregunta qué viene, Miami sigue construyendo futuro

En un momento en el que buena parte de Latinoamérica observa con cautela el rumbo económico, Miami se consolida como un territorio de inversión y visión para quienes entienden que proteger el patrimonio también implica mirar más allá de las fronteras.
30 de enero de 2026, 10:02 p. m.

Latinoamérica atraviesa un momento de reflexión. No se trata de una crisis declarada sino de una etapa marcada por preguntas, ajustes e incertidumbre. En países como Colombia y Venezuela, los cambios constantes en el discurso económico, la expectativa frente a decisiones gubernamentales y la cautela en la inversión han llevado a muchas personas a detenerse, observar y repensar el rumbo de su patrimonio.

Este contexto no siempre genera miedo, pero sí prudencia. Hoy, las decisiones financieras se toman con mayor conciencia. Familias e inversionistas evalúan escenarios, miden riesgos y buscan alternativas que les permitan proteger lo que han construido, sin quedar expuestos a entornos volátiles o poco predecibles.

Y es justamente en ese contraste donde Miami cobra relevancia.

Mientras gran parte de la región se pregunta qué viene, Miami avanza. La ciudad sigue creciendo, desarrollándose y proyectándose a largo plazo. Los nuevos proyectos inmobiliarios, la expansión de la infraestructura y una demanda constante hablan de un mercado que no se detiene, respaldado por la solidez económica de Estados Unidos, reglas estables y un sistema que protege al inversionista.

Invertir en bienes raíces en Miami va mucho más allá de adquirir una propiedad. Es una decisión estratégica que implica apostar por un mercado en dólares, con seguridad jurídica, transparencia y una economía que ha demostrado resiliencia incluso en momentos de incertidumbre global. Por eso, el capital latino, especialmente el que llega desde Colombia y Venezuela, continúa viendo a Florida como un destino confiable para diversificar patrimonio.

Para muchos inversionistas, esta decisión nace de la visión. No se trata de irse, sino de ampliar horizontes. De construir un plan que permita proteger lo logrado y, al mismo tiempo, aprovechar oportunidades reales en mercados sólidos.

Desde mi experiencia como asesora inmobiliaria internacional en Miami he acompañado a personas y familias latinoamericanas que hoy entienden que el futuro no se improvisa. Mi labor consiste en guiarlos con información, estrategia y acompañamiento personalizado para que puedan invertir en este paraíso con claridad, seguridad y visión de largo plazo.

Porque mientras algunos siguen esperando respuestas, otros ya están construyendo su futuro. Y muchas de esas decisiones hoy, empiezan en Miami.

Floralba Núñez es asesora inmobiliaria internacional.

