Suscribirse
Sandra Carvajal Villamizar, country president Securitas Colombia y Ecuador

Opinión

Protección y competitividad, la nueva seguridad para las pymes

En términos de seguridad para las medianas y pequeñas empresas, la clave está en transformarse: pasar de lo reactivo a lo preventivo, de lo manual a lo digital, de lo físico a lo inteligente. La digitalización es la columna vertebral de este cambio.

Por: Sandra Carvajal Villamizar
23 de septiembre de 2025

En Colombia, más del 90 por ciento de las empresas son pequeñas y medianas. Son el corazón de la economía: generan empleo, impulsan la innovación y sostienen el crecimiento productivo del país. Sin embargo, también son las más expuestas a riesgos como robos, fraude interno, pérdidas operativas y crecientes amenazas digitales.

Contexto: La paz también se mide en indicadores de seguridad

La paradoja es clara: mientras las pymes cargan sobre sus hombros gran parte de la economía nacional, siguen rezagadas en la adopción de soluciones modernas de seguridad que podrían blindar su sostenibilidad y competitividad.

Una radiografía de la seguridad en las pymes colombianas

Un estudio reciente de Microsoft reveló que el 98 por ciento de las pymes reconoce el impacto positivo de la transformación digital en sus negocios. Pero todavía cerca del 40 por ciento no ha iniciado este proceso, principalmente por la creencia de que la tecnología es costosa o demasiado compleja.

Cuando hablamos de seguridad, la brecha es aún más evidente. Investigaciones locales muestran que:

  • Muchas pymes cuentan con controles básicos como copias de seguridad o accesos limitados, pero carecen de políticas robustas y monitoreo permanente.
  • El 46 por ciento de las empresas ya identifica la ciberseguridad como su prioridad más relevante en la digitalización.
  • En el caso de la seguridad física, el costo del talento humano se ha elevado con las nuevas regulaciones. Las soluciones combinadas con tecnología a través del monitoreo de alarmas se convierten en una gran opción. Aunque este mercado creció 9,2 por ciento en 2024, la penetración sigue siendo mínima: apenas el 3,8 por ciento de los negocios las utiliza.

El diagnóstico es contundente: la vulnerabilidad es alta, pero también lo es la conciencia sobre la necesidad de cambio.

Lo que hace unos años parecía exclusivo de grandes corporaciones, hoy está disponible para negocios de cualquier tamaño. Modelos de suscripción, servicios en la nube y plataformas escalables permiten que una pyme acceda a videovigilancia inteligente, control de accesos biométricos, sensores conectados a centrales de monitoreo, analítica avanzada, entre otros, sin grandes inversiones iniciales.

Contexto: Seguridad privada y Fuerza Pública: alianza para un país que quiere avanzar

Más allá de la protección, la integración de seguridad física, electrónica y digital genera valor tangible: reducción de pérdidas en inventarios, análisis del consumidor, cumplimiento normativo en sectores regulados e incluso optimización en la atención al cliente, gracias a la analítica de video.

En estos casos, la analítica digital es un aliado para tomar decisiones que fortalezcan a esos pequeños negocios. Hoy los empresarios pueden centralizar la seguridad en una sola aplicación, tener monitoreo real en cámaras, sensores y alarmas en cualquier dispositivo; generar alertas automáticas ante cualquier comportamiento inusual y realizar gestiones remotas.

Contexto: Mujeres al frente: el poder de la autoconfianza que transforma la industria de la seguridad

Sin embargo, el verdadero desafío no es tecnológico, sino cultural. Muchas pymes todavía ven la seguridad como un gasto, cuando en realidad se trata de una inversión estratégica. El retorno es evidente: pérdidas evitadas, reducción de primas de seguros, continuidad operativa, satisfacción de los clientes y mayor productividad.

En términos de seguridad la clave está en transformarse: pasar de lo reactivo a lo preventivo, de lo manual a lo digital, de lo físico a lo inteligente.

Como líder de una compañía de seguridad tengo la certeza de que este aspecto es un habilitador de negocio. Las pymes que den este paso estarán más protegidas y mejor preparadas para competir en un mercado cada vez más exigente y globalizado.

Sandra Carvajal Villamizar — Country President de Securitas Colombia y Ecuador

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Quien cometa delitos será capturado”: Ministro de Defensa responde a la polémica orden de la Fiscalía sobre los gestores de paz

2. Magistral volea de Jhon Arias acabó en gol de Wolves: así fue cómo le pegó en el aire

3. Conmebol avisa de vuelco para el Mundial 2030: noticia de los cupos sacude el fútbol

4. Tom Holland fue trasladado de urgencia al hospital, tras una maniobra fallida durante el rodaje de la película Spider-Man

5. “Falsas expectativas de fuga”, Nicolás Petro pidió aplazar la imputación de cargos por hechos de corrupción

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SeguridadciberseguridadCírculo de Mujeres

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.