Proteger el patrimonio es una responsabilidad, no una opción

Julián tenía 58 años cuando sufrió un accidente cerebrovascular que le impidió hablar y tomar decisiones por sí mismo. Aunque había trabajado toda su vida para construir un patrimonio sólido —una casa, un par de locales comerciales y una cuenta de ahorros importante—, nunca pensó en lo que podría pasar si un día ya no podía gestionarlo. Su familia, sin protocolos ni instrucciones claras, se enfrentó a discusiones, bloqueos legales y decisiones postergadas por miedo a equivocarse.

Proteger lo que con tanto esfuerzo se ha construido no es exagerado. Es responsable, inteligente y profundamente humano.

Además de estas figuras existen otras alternativas complementarias para proteger el patrimonio como las capitulaciones matrimoniales, la constitución de sociedades patrimoniales, los testamentos bien estructurados o los seguros con fines sucesorales. Lo importante es entender que el patrimonio no solo se construye: también se protege con estrategia y anticipación.

Proteger el patrimonio no es desconfiar del futuro: es prepararse para enfrentarlo con serenidad. Es elegir no dejar las decisiones más importantes en manos del azar o la urgencia. Es comprender que, aunque no podemos predecir lo que vendrá, sí podemos tomar el control desde hoy, con herramientas que nos dan paz, orden y previsión.