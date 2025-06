Sanar a Colombia con energía y agua: un llamado desde el sector privado

Los recientes acontecimientos que han afectado al senador Miguel Uribe Turbay no solo nos sacuden por la violencia misma, sino que nos enfrentan nuevamente a una verdad que muchos intentan esquivar: Colombia sigue siendo un país herido. Herido por décadas de conflicto, por desigualdad persistente, por la exclusión de millones de colombianos que nacen y viven en territorios donde la vida digna aún no es una promesa cumplida.

Pero este momento también nos llama. No al temor, sino a la acción. Y no solo al Estado, sino también a quienes desde el sector privado creemos y trabajamos por una Colombia posible, donde el progreso llegue con equidad, donde las oportunidades no estén reservadas para unos pocos, y donde la energía y el agua –derechos básicos y motores de desarrollo– puedan ser instrumentos de sanación.