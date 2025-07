Tu casa, el archivo de tu vida

Remodelar es un acto íntimo. Suele ser el resultado de una pausa, un deseo de cambio o una transición emocional. A diferencia de la ropa, no renovamos nuestros espacios todos los días, por eso necesitamos soluciones duraderas, modulares y sostenibles, que comprendan que la vida no es estática y que nuestros gustos tampoco lo son. Frente al vértigo del fast fashion , el diseño de interiores nos invita a la pausa: a pensar, a elegir, a quedarnos con lo que realmente tiene sentido.

A lo largo de mi experiencia en Almacenes Corona, he visto cómo un cambio de espacio puede transformar a una persona. He presenciado lágrimas en remodelaciones que no son por el mármol ni los acabados, sino por el sentido de pertenencia que emerge. Porque, al final, como en la moda, lo importante no es solo que se vea bonito, sino que se sienta propio. No se trata únicamente de diseño, sino de conexión.