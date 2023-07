Acción arriesgada: Ucrania destruye depósito de armamento ruso en zona ocupada durante ofensiva

La ciudad de Makiivka, uno de los principales objetivos de la ofensiva rusa en Ucrania, fue el escenario de un mortífero ataque ucraniano que dejó un muerto y 68 heridos, de acuerdo con Moscú.

En efecto, Ucrania reivindicó la acción y señaló que fue el resultado de la destrucción de una formación rusa en esa ciudad de la región de Donetsk.

“Como resultado de los disparos de precisión de las unidades de las Fuerzas de Defensa, dejó de existir otra formación de terroristas rusos en Makiivka, ocupada temporalmente”, informó la oficina de comunicaciones estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

A través de un video que esa misma oficina difundió por la aplicación de mensajería Telegram, se muestra cómo las explosiones irrumpieron en medio de la noche en una zona poco poblada.

Entre los heridos hay tres niños y el bombardeo incluso afectó a un hospital de Makiivka, de acuerdo con el centro conjunto para el control de temas referentes a los crímenes de guerra en Ucrania.

Los bomberos que trataron de contener el fuego como resultado del ataque en Makiivka. - Foto: AP

Por su parte, la agencia rusa TASS no habló de un hospital, sino de nueve instalaciones de salud dañadas por el bombardeo de las fuerzas ucranianas, citando a fuentes prorrusas en Donetsk.

La ciudad de Makiivka ya estaba ocupada por Rusia desde 2014 y el alcalde impuesto por ese país, Vladislav Kliucharov, informó de daños en 40 casas.

De todos modos, si algo ha sido calificado como contundente de esta acción es el golpe que Ucrania dio sobre un depósito de municiones que los rusos tenían en esa ciudad.

En otro sangriento episodio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky aseguró que su ejército tomará acciones contundentes para responder a un ataque ruso con misiles en la ciudad de Lviv, el cual le costó la vida a al menos cuatro personas.

El blanco fue un edificio residencial y, en muestra de ello, el mandatario publicó una imágenes en las que se veía la edificación notoriamente afectada por la agresión.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensk (derecha), prometió vengarse del ataque con misil a un edificio en Lviv por parte de la Rusia de Vladímir Putin. - Foto: Reuters / Pavel Bednyakov/Agencia de fotografía anfitriona RIA Novosti (izquierda); Valentyn Ogirenko (derecha)

Ello lo hizo a través de la aplicación de mensajería Telegram, por medio de la cual también expresó su pesar por los fallecidos y la promesa de una próxima venganza.

Al respecto también se pronunció Igor Klymenko, el jefe de la cartera de Interior ucraniano, al explicar que “el tercer y cuarto piso quedaron destruidos” en el ataque, que se registró hacia las 7 de la mañana.

Autos quemados durante el ataque militar ruso en la ciudad de Pervomaiskyi, que tuvo lugar poco antes de los sucesos de Makiivka. - Foto: via REUTERS

Agencias como la francesa AFP también hicieron eco de esta acción, con videos que mostraban las ventanas con los vidrios destruidos, los carros cubiertos de polvo y un escenario general de destrucción con escombros desperdigados por las calles.

Una damnificada, identificada nada más como Olya, de 37 años, describió el horror que vivieron ella y sus familiares: “Hubo una segunda explosión, el techo empezó a a caer, mi madre fue golpeada de inmediato. Llegué a la ventana, comencé a gritar y en aproximadamente media hora los rescatistas me alcanzaron, me sacaron y me llevaron al hospital”.

Mientras que las víctimas trataban de recuperarse del fuerte impacto, el alcalde del lugar, Andriy Sadoyi, revelaba que “este es el mayor ataque a la infraestructura civil de Lviv desde el comienzo de la invasión rusa”.