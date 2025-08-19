Bernie Moreno, senador de Estados Unidos, celebra libertad de Álvaro Uribe. “La democracia prospera”

A través de su cuenta de X, el senador de los Estados Unidos y ciudadano colombo-estadounidense, Bernie Moreno, se manifestó sobre la decisión por acción de tutela que decretó la inmediata libertad para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, esto unas semanas después de que se le hubiera impuesto la medida de casa por cárcel, en medio del caso donde se le acusa de fraude procesal y manipulación de testigos.

“¡Un alto tribunal de Bogotá ordenó la liberación inmediata de Álvaro Uribe Vélez! La democracia prospera cuando un país cuenta con instituciones sólidas. Esta decisión de hoy es una victoria tanto para Colombia como para la familia Uribe", manifestó el senador por el estado de Ohio en su cuenta en la red social.

🚨Huge news from Colombia!



A high court in Bogotá has ordered the immediate release of @AlvaroUribeVel!



Democracy thrives when a Country has strong institutions. This decision today is as much a victory for Colombia as it is for the Uribe family. pic.twitter.com/Xo5Cbfv0QZ — Bernie Moreno (@berniemoreno) August 19, 2025

Durante su visita a Colombia la semana pasada, Moreno ya había manifestado su gratitud hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien visitó personalmente en su finca en Rionegro, Antioquia. “Ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia que Álvaro Uribe”, publicó también en su cuenta de X el congresista el pasado jueves.