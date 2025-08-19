Suscribirse

Bernie Moreno, senador de Estados Unidos, celebra libertad de Álvaro Uribe. “La democracia prospera”

El congresista estadounidense se manifestó a favor de la decisión que le otorgó la libertad al expresidente.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 11:41 p. m.
Álvaro Uribe Bernie Moreno,
Álvaro Uribe y Bernie Moreno. | Foto: AP

A través de su cuenta de X, el senador de los Estados Unidos y ciudadano colombo-estadounidense, Bernie Moreno, se manifestó sobre la decisión por acción de tutela que decretó la inmediata libertad para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, esto unas semanas después de que se le hubiera impuesto la medida de casa por cárcel, en medio del caso donde se le acusa de fraude procesal y manipulación de testigos.

“¡Un alto tribunal de Bogotá ordenó la liberación inmediata de Álvaro Uribe Vélez! La democracia prospera cuando un país cuenta con instituciones sólidas. Esta decisión de hoy es una victoria tanto para Colombia como para la familia Uribe", manifestó el senador por el estado de Ohio en su cuenta en la red social.

Contexto: El senador republicano Bernie Moreno habló con SEMANA y lanzó una advertencia: “Estamos en el final de la tiranía de Nicolás Maduro”

Durante su visita a Colombia la semana pasada, Moreno ya había manifestado su gratitud hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien visitó personalmente en su finca en Rionegro, Antioquia. “Ningún presidente en mi vida ha hecho más por Colombia que Álvaro Uribe”, publicó también en su cuenta de X el congresista el pasado jueves.

“Fue un honor pasar tiempo con él, compartir lo que hemos aprendido en nuestro viaje hasta ahora e imaginar un futuro brillante para lo que puede ser el mayor aliado de América en Sudamérica”, dijo el senador estadounidense de origen colombiano.

