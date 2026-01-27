China advierte a EE. UU. por amenazas a este país en Latinoamérica y promete “toda la ayuda que sea posible”

China se comprometió este martes, 27 de enero, a proporcionar “apoyo y asistencia” a Cuba ante las repetidas amenazas de Estados Unidos, y condenó las presiones de Washington que “comprometen la paz y la estabilidad regionales”.

“China expresa su profunda preocupación y oposición a las acciones de Estados Unidos” con respecto a Cuba, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa habitual.

“Instamos a Estados Unidos […] a que deje de comprometer la paz y la estabilidad regionales”, prosiguió, y pidió a Washington que “levante inmediatamente el bloqueo y las sanciones contra Cuba”.

Xi Jinping y Donald Trump. Foto: Getty

“China seguirá proporcionando a Cuba todo el apoyo y la ayuda que sea posible”, subrayó el portavoz.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, defendió la preparación militar del país como medio de disuasión ante una posible agresión de Estados Unidos, tras las amenazas de Washington.

Trump multiplicó sus amenazas contra Cuba tras la incursión en Caracas que condujo el 3 de enero a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana y su principal proveedor de energía.

Durante esta operación murieron 32 militares cubanos, algunos de los cuales formaban parte del equipo encargado de la seguridad de Maduro.

Xi Jinping y Miguel Díaz-Canel. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Trump instó a Cuba a aceptar, “antes de que sea demasiado tarde”, un “acuerdo” cuya naturaleza no precisó. “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, ¡nada!”, amenazó a mitad de enero.

El medio estadounidense Politico informó la semana pasada que la administración Trump estaba considerando un bloqueo naval para detener todas las importaciones de petróleo a Cuba, citando fuentes cercanas al asunto.

Poco antes de su mensaje dirigido al Gobierno cubano, Trump replicó un comentario de un usuario de la red social X que sugería que su secretario de Estado, Marco Rubio, sería presidente de Cuba y añadió: “¡Suena bien para mí!”.

Consultado al respecto, Trump dijo a los periodistas que viajaban con él en el Air Force One que quería que se atendiera a las personas expulsadas de Cuba o que “salieron bajo coacción”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y el mandatario estadounidense, Donald Trump. Foto: Getty Images/AP

“Lo más importante, ahora mismo, vamos a ocuparnos de la gente que vino de Cuba, que son ciudadanos estadounidenses o están en nuestro país”, afirmó Trump, sin aclarar cómo se lograría eso mediante un acuerdo con La Habana.

Cuba atraviesa su peor crisis económica en 30 años con una inflación galopante, cortes eléctricos y escasez de alimentos, medicamentos y combustibles.

*Con información de AFP.