Presidente de Cuba contó lo que habló con Delcy Rodríguez: anunció decisión tras captura de Nicolás Maduro

El mandatario de Cuba se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 5:11 p. m.
Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez
Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez Foto: Getty Images y AFP, respectivamente

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este jueves, 22 de enero, que mantuvo una conversación telefónica con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que manifestó el “respaldo y solidaridad” de su país.

Venezuela es desde hace años el principal aliado de Cuba, al que ha suministrado hasta ahora petróleo a cambio de asistencia de médicos, entrenadores deportivos y otros profesionales.

“Sostuve una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (…) Le manifesté nuestro respaldo y solidaridad” hacia Venezuela, declaró el presidente cubano en su cuenta en X.

Díaz-Canel también dijo que habló con Rodríguez sobre la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Reiteré nuestra enérgica condena a la agresión militar de EE. UU. y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores”, agregó Díaz-Canel.

En tal sentido, el presidente de Cuba advirtió que tomó una decisión, de modo que sigan las relaciones de hermandad y cooperación entre ambos países.

“Le manifesté nuestro respaldo y solidaridad con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el Gobierno bolivariano; así como la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación”, dijo Díaz-Canel.

El 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en Caracas que condujo a la captura del presidente venezolano y de su esposa, ambos trasladados a Nueva York para ser juzgados por tráfico de drogas.

Nicolás maduro
El dictador Nicolás Maduro en poder de las autoridades estadounidenses. Foto: GC Images

Miguel Díaz-Canel también destacó “la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación” entre Cuba y Venezuela bajo la dirección de Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Nicolás Maduro y ahora presidenta interina.

Este es el primer contacto directo que se hace público entre Díaz-Canel y Rodríguez desde que esta asumiera como presidenta interina a inicios de enero, tras la captura de Maduro.

Régimen de Venezuela liberó a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia

Ambos aliados ideológicos mantienen estrechos vínculos de cooperación desde los años 2000 y la firma de un acuerdo de cooperación durante el mandato de Hugo Chávez (1999-2013), antecesor de Maduro.

Como signo de la colaboración al más alto nivel entre sus fuerzas de seguridad, 32 militares cubanos, algunos de los cuales formaban parte del equipo encargado de la protección de Maduro, murieron durante la operación militar estadounidense.

Tras ese operativo, el presidente estadounidense Donald Trump multiplicó las amenazas contra Cuba. “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!”, declaró, instando a La Habana a “alcanzar un acuerdo”, cuya naturaleza no precisó, “antes de que sea demasiado tarde”.

