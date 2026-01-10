Mundo

Estados Unidos reubica sus buques en el Caribe; embarcaciones estarían al norte de Cuba

Un informe del ‘New York Times’ reveló que se adelantan diversas operaciones para mantener la seguridad de la región.

Manuel Santiago Sánchez González

10 de enero de 2026, 6:56 p. m.
Estados Unidos reubicó dos de sus buques.
Estados Unidos reubicó dos de sus buques. Foto: Getty Images

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos realizó una operación militar con el objetivo de capturar al dictador Nicolás Maduro y llevarlo ante la justicia norteamericana.

Desde ese momento, una serie de decisiones estratégicas han sido puestas en marcha por la administración de Donald Trump. Una de las principales es la reubicación de dos de sus buques, que fueron utilizados para ejercer presión y realizar labores militares en Venezuela.

Edmundo González advierte que no han liberado ni al 1 % de los presos políticos en Venezuela: “La realidad es otra”

Según información del medio The New York Times, los buques USS Iwo Jima y USS San Antonio fueron reubicados al norte de Cuba para el desarrollo de otras labores de vigilancia y control de la región.

En este folleto proporcionado por la Armada de los EE. UU., el buque de asalto anfibio clase Wasp USS Iwo Jima (LHD 7) se acerca al buque de reabastecimiento clase Henry J. Kaiser USNS Joshua Humphreys (T-AO 188) y al destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Gravely (DDG 107) para comenzar las operaciones de reabastecimiento en el mar el 3 de septiembre de 2025 en el Mar Caribe.
El buque de asalto anfibio clase Wasp USS Iwo Jima Foto: Getty Images

Hay que recordar que el USS Iwo Jima fue la embarcación en la cual permaneció por unas horas el dictador Nicolás Maduro. El medio citado complementa que, con esta medida, más de 3.000 efectivos de Estados Unidos abandonaron la zona cercana a Venezuela y operan en otras áreas del mar.

Gobierno de Nicaragua libera a “decenas” de presos políticos tras presión de Estados Unidos

Edmundo González advierte que no han liberado ni al 1 % de los presos políticos en Venezuela: “La realidad es otra”

🔴 En vivo | Venezuela hoy: Donald Trump firma decreto para proteger ingresos por petróleo retenidos por Estados Unidos

El príncipe heredero de Irán llama a la huelga general y asegura que se prepara para regresar al país

Walt Disney World Resort confirma las nuevas experiencias y beneficios de Cool Kids Summer 2026

Caído Maduro, Trump creó un nuevo orden mundial e impuso el dominio del más fuerte. Cinco efectos, incluidos para Colombia

Experto explica por qué el petróleo no es relevante para el rescate de la democracia en Venezuela. “Se necesitan un nuevo marco institucional e incentivos”

Un discurso congelado y una llamada salvadora: los secretos del día que Gustavo Petro y Donald Trump evitaron una ruptura

Borracho y traidor

Aviones estadounidenses sobrevuelan Bolivia, para lucha antidroga: vuelve la DEA después de haber sido expulsados en 2008

Operaciones en el mar Caribe

Estados Unidos dijo el viernes que incautó otro petrolero que intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que salga de Venezuela crudo sancionado, el quinto barco detenido en las últimas semanas.

El Olina es “otro buque tanque de la ‘flota fantasma’ sospechoso de transportar petróleo embargado” y fue incautado después de que “zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses”, dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.

PDVSA, petróleo
Diversos buques han sido incautados en el Caribe. Foto: AFP

La incautación del buque Olina es la quinta operación militar de este tipo llevada a cabo por Washington, que mantiene una fuerte presión sobre Caracas con la aplicación de un bloqueo a la exportación del petróleo venezolano.

El buque fue incautado “a primera hora” del viernes por la Guardia Costera estadounidense en “aguas internacionales del mar Caribe”, cuando “había salido de Venezuela tratando de eludir a las fuerzas estadounidenses”, escribió en X Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional.

Según el sitio especializado Tanker Tracker, esta quinta incautación eleva el total de petróleo confiscado por Washington en las últimas semanas a más de seis millones de barriles, por un valor total de 300 millones de dólares. “Las flotas fantasma no eludirán a la justicia, no se ocultarán detrás de falsas declaraciones de nacionalidad”, añadió Kristi Noem.

El Olina, un petrolero de 250 metros de eslora con pabellón de Timor Oriental, según el sitio MarineTraffic, está sujeto a sanciones estadounidenses vinculadas con Rusia.

Trump anuncia reunión con petroleras, centrada en Venezuela y la reducción de precios del crudo

La incautación de otro petrolero el miércoles en el Atlántico Norte, tras semanas de persecución por parte de la Guardia Costera estadounidense, provocó la ira de Moscú, que asegura que el buque enarbolaba pabellón ruso, algo rechazado por Washington.

Si bien Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, su industria petrolera se encuentra en muy mal estado tras décadas de falta de inversión y produce apenas alrededor de 1 millón de barriles por día.

Donald Trump reunió este viernes en Washington a grandes grupos petroleros para sumarlos a su estrategia de tutela sobre Venezuela y planea hacerlos invertir “al menos 100.000 millones de dólares” en la explotación del oro negro en ese país latinoamericano.

*Con información de AFP.

