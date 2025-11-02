Colombiana que vive en España revela cuáles son los sabores que los españoles no soportan: “Eso es para los pollos”

En medio de la enorme variedad gastronómica que existe en el mundo, a raíz de cada una de las tradiciones culinarias en los diferentes continentes, una colombiana se hizo viral al revelar cuál es el alimento colombiano que no les gusta a los españoles.

Se trata de Lau Vargas, una joven influencer de origen colombiano que reside en España y ha compartido en la red social de TikTok un video en el que habla de los alimentos de su país que no toleran los españoles.

“He visto (a los españoles) hacer unas caras cuando prueban el cilantro”, dijo Vargas a sus seguidores, haciendo referencia a esta hierba aromática utilizada en la gastronomía de muchos países.

En la cocina colombiana, el cilantro es fundamental: se encuentra en una gran variedad de platos tradicionales, especialmente en preparaciones caseras y típicas de cada región.

“Nosotros amamos locamente una comida con cilantro: una sopa, una carne que esté en salsa, un pollo guisado”, dijo la influencer, asegurando que pese a esto los españoles aseguran que el cilantro sabe “a jabón”.

Por otro lado, Lau asegura que hay otro alimento que no les gusta mucho a los españoles y es el maíz: “Este maíz delicioso que a nosotros nos sabe delicioso”, dijo la colombiana, contando que acá muchos usan el maíz en diferentes comidas, incluyendo arroces y sopas.

Respecto a los alimentos españoles que a los colombianos no les gustan, Vargas hizo un paralelo con las aceitunas, que se consiguen y se consumen, pero su consumo no es tan extendido y que hay personas que no lo toleran.

El cilantro es muy utilizado en la cocina colombiana. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“He visto muchos latinos a los que el sabor de aceitunas no les gusta”, dijo la influencer, mientras también comparaba el gusto de los colombianos por el jamón ibérico, comida típica en España.

“Estos sabores así muy fuertes no es que sea muy lo nuestro”, dijo.

Lau también relató que percibe cómo, poco a poco, la gente va familiarizándose con estos ingredientes que no les resultan habituales: “Empiezas a disfrutar de ciertos sabores”.

El cilantro es muy usado en la cocina colombiana | Foto: Getty Images