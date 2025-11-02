Suscribirse

MUNDO

Colombiana que vive en España revela cuáles son los sabores que los españoles no soportan: “Eso es para los pollos”

La influencer también dio detalles de los alimentos que son poco consumidos por colombianos en España.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
2 de noviembre de 2025, 4:00 p. m.
La mujer reveló cual es el alimento que más rechazan los españoles
La mujer reveló cual es el alimento que más rechazan los españoles. | Foto: TIKTOK/@lau.vargas64

En medio de la enorme variedad gastronómica que existe en el mundo, a raíz de cada una de las tradiciones culinarias en los diferentes continentes, una colombiana se hizo viral al revelar cuál es el alimento colombiano que no les gusta a los españoles.

Se trata de Lau Vargas, una joven influencer de origen colombiano que reside en España y ha compartido en la red social de TikTok un video en el que habla de los alimentos de su país que no toleran los españoles.

“He visto (a los españoles) hacer unas caras cuando prueban el cilantro”, dijo Vargas a sus seguidores, haciendo referencia a esta hierba aromática utilizada en la gastronomía de muchos países.

@lau.vargas64 Sabores que los españoles 🇪🇸 aborrecen 🥴😷 y nosotros amamos  #parati #españa #sabores #españolesporelmundo🇪🇸 #colombianos ♬ sonido original - Lau Vargas

En la cocina colombiana, el cilantro es fundamental: se encuentra en una gran variedad de platos tradicionales, especialmente en preparaciones caseras y típicas de cada región.

“Nosotros amamos locamente una comida con cilantro: una sopa, una carne que esté en salsa, un pollo guisado”, dijo la influencer, asegurando que pese a esto los españoles aseguran que el cilantro sabe “a jabón”.

Contexto: Extranjera entra al baño de un restaurante y lo que se encuentra es casi salido de película

Por otro lado, Lau asegura que hay otro alimento que no les gusta mucho a los españoles y es el maíz: “Este maíz delicioso que a nosotros nos sabe delicioso”, dijo la colombiana, contando que acá muchos usan el maíz en diferentes comidas, incluyendo arroces y sopas.

Respecto a los alimentos españoles que a los colombianos no les gustan, Vargas hizo un paralelo con las aceitunas, que se consiguen y se consumen, pero su consumo no es tan extendido y que hay personas que no lo toleran.

Los beneficios que tiene el cilantro.
El cilantro es muy utilizado en la cocina colombiana. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“He visto muchos latinos a los que el sabor de aceitunas no les gusta”, dijo la influencer, mientras también comparaba el gusto de los colombianos por el jamón ibérico, comida típica en España.

“Estos sabores así muy fuertes no es que sea muy lo nuestro”, dijo.

Lau también relató que percibe cómo, poco a poco, la gente va familiarizándose con estos ingredientes que no les resultan habituales: “Empiezas a disfrutar de ciertos sabores”.

Getty Images
El cilantro es muy usado en la cocina colombiana | Foto: Getty Images

En España, el cilantro no es tan común como en la cocina latinoamericana o asiática, pero sí tiene presencia en algunas regiones del sur y las islas Canarias, donde forma parte de la tradición culinaria local.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro reta a Estados Unidos y anuncia viaje a Nueva York: “Así no quieran recibirme”

2. Colombiana que vive en España revela cuáles son los sabores que los españoles no soportan: “Eso es para los pollos”

3. Tragedia en la Troncal del Caribe: mánager vallenato murió atropellado al intentar ayudar en un accidente

4. James Rodríguez no iba para Club León: gigante de Sudamérica estuvo “a nada” de firmarlo

5. Video: Shakira cerró su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en Colombia con la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EspañaColombiagastronomía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.