Un video publicado en las redes sociales muestra a dos influencers que se salvaron por poco de un final trágico, después de que un vehículo se estrellara contra un restaurante donde se encontraban grabando un video.

Los influencers Nina Santiago y Patrick Blackwood estaban creando contenido para una serie de YouTube sobre comida en Cuvee Culinary Creations en Houston, Texas, cuando ocurrió el incidente.

Ambos creadores de contenido se encontraban frente a la mesa llena de platos, cuando una camioneta se estrelló contra la ventana. El golpe fue tan fuerte que el cristal del local se destruyó y los comensales sorprendidos corrieron hacia un lado para salvar su vida.

En la grabación, que rápidamente se volvió viral, se observa a Blackwood apartando a la Nina Santiago, mientras los empleados del restaurante, ubicados en la parte trasera, miraban atónitos lo ocurrido.

“El mañana no está prometido. ¡Cristales rotos por todos lados! Una camioneta se estrella contra una ventana mientras comíamos. Una experiencia casi mortal”, dijo la mujer.

Los comentarios al video, que se hizo viral en las redes sociales, no se hicieron esperar. Los usuarios se horrorizaron por el accidente.

Ambos salieron ilesos del accidente mientras las autoridades investigan los hechos. | Foto: X/@NinaUnrated

“Espero de verdad que estén bien. Yo estaría traumatizado”, escribió un usuario, mientras que otro añadió: “Me sorprende que la cámara no se haya caído. ¡Me alegra que estén bien!”.

Un tercero comentó: “¡Dios mío! ¡Me alegra que estén bien físicamente! ¡No me imagino el daño mental! ¡Shhh! ¡Gracias a Dios que están sanos y salvos!”. Otro usuario dijo: “Odio reírme, pero a él le encantaba ese bocado hasta ese momento”.

Al proporcionar una actualización sobre el incidente, Santiago dijo que estaba agradecida de estar viva después del incidente y que la vida es demasiado corta para guardar rencor.

“Nos impactó directamente. Yo a su izquierda, él a mi derecha, mientras yo mordía una deliciosa hamburguesa de salmón. De repente, pero sobrevivimos”, dijo.

El vehículo impactó justo en la mesa donde se encontraban comiendo | Foto: X/@NinaUnrated

“Esta experiencia me mostró quién importa de verdad; la vida es demasiado corta para el rencor o la ira. Deja ir, perdona, vive el presente y valora a quienes te rodean. Esta podría haber sido nuestra última comida” dijo Nina.