Suscribirse

Mundo

Extranjera entra al baño de un restaurante y lo que se encuentra es casi salido de película

La ‘influencer’ Carmen Sánchez quedó impactada al descubrir algo en un baño de un restaurante en Suecia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

27 de octubre de 2025, 9:14 p. m.
Carmen Sánchez se aterrorizó en un baño de Suecia. - Imágenes de @carmensanchez_l
Carmen Sánchez se aterrorizó en un baño de Suecia | Foto: @carmensanchez_l

Cada vez, son más las personas que se animan a recorrer Europa en algún medio de transporte con la intención de conocer sus hermosos países, descubrir diferentes culturas y probar una gran variedad de comidas.

Pero, recientemente, la creadora de contenido española Carmen Sánchez, en medio de un viaje por el Viejo Continente, se encontró con algo que la dejó completamente aterrorizada.

Contexto: Lalis, la influencer petrista, quedó de segunda en la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá

Sánchez se encuentra en una travesía en moto que inició desde su país natal, España, hasta Noruega. La también actriz ha estado inmersa en un viaje de semanas atravesando países como Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica, pero sin lugar a dudas, lo que más la impactó durante su experiencia ocurrió en Suecia.

Específicamente, cuando atravesaba la zona de Umeå, la capital de la provincia de Västerbotten, hizo una parada en su travesía para comer y tomar un descanso. Sin embargo, nunca se imaginó lo que iba a encontrar en el lugar donde se detuvo.

La influencer no especificó el nombre del restaurante, pero compartió un video a través de su cuenta oficial de TikTok en el que hablaba sobre el baño del establecimiento. Dentro de este sitio, se encontró con algo que pocas personas podrían imaginar.

En un primer plano, el lugar parecía completamente normal, con baldosas blancas en las paredes, espejos y lavamanos. Sin embargo, al abrir la puerta de la zona privada, la creadora de contenido quedó impactada al observar que había dos sanitarios sin ninguna división, lo que daba la impresión de ser un baño para usar en compañía de otra persona, según describió Sánchez.

En la grabación también se puede apreciar que hay dos portarrollos ubicados uno sobre el otro, correspondientes a cada sanitario, lo que hacía aún más extraño el panorama.

Contexto: Novio de Baby Demoni expuso detalles tras muerte de la ‘influencer’ y reveló último mensaje que le envió: “No quería ver señales”

Esta situación, incluso en Suecia, resulta muy poco común, por lo que se cree que podría tratarse de un error en la construcción o una ocurrencia arquitectónica fuera de lo normal. El verdadero misterio está en los dos portarrollos, que podrían haber sido instalados solo con fines decorativos para hacer juego con los dos retretes.

La creadora de contenido continúa su recorrido en motocicleta desde España hasta Noruega, y gran parte de su travesía puede verse en su perfil de TikTok. En este momento, Sánchez se encuentra en Dinamarca, país al que llegó en un ferry, transportando su motocicleta a bordo.

Los videos forman parte de una serie publicada en su canal de YouTube, donde documenta cada etapa del recorrido. Según la influencer, se trata de un viaje en el que conocerá 10 países y ya va aproximadamente 20 días.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Negocio de 30 millones de euros por Daniel Muñoz: gigante europeo lo sacaría del Crystal Palace

2. Cayó el ‘terror’ de San Gil, presunto abusador sexual que tenía azotadas a las mujeres

3. Pipe Bueno explotó contra quienes dicen que Domenic no es su hijo; cuestionaron a Luisa Fernanda W

4. La historia detrás del traslado de la sede del Concejo de Barranquilla a una zona patrimonial

5. Tensión en el Caribe: bombarderos de EE. UU. se aproximan a Venezuela en medio de amenazas de Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Viralredes socailes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.