Extranjera entra al baño de un restaurante y lo que se encuentra es casi salido de película

Cada vez, son más las personas que se animan a recorrer Europa en algún medio de transporte con la intención de conocer sus hermosos países, descubrir diferentes culturas y probar una gran variedad de comidas.

Pero, recientemente, la creadora de contenido española Carmen Sánchez, en medio de un viaje por el Viejo Continente, se encontró con algo que la dejó completamente aterrorizada.

Sánchez se encuentra en una travesía en moto que inició desde su país natal, España, hasta Noruega. La también actriz ha estado inmersa en un viaje de semanas atravesando países como Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica, pero sin lugar a dudas, lo que más la impactó durante su experiencia ocurrió en Suecia.

Específicamente, cuando atravesaba la zona de Umeå, la capital de la provincia de Västerbotten, hizo una parada en su travesía para comer y tomar un descanso. Sin embargo, nunca se imaginó lo que iba a encontrar en el lugar donde se detuvo.

La influencer no especificó el nombre del restaurante, pero compartió un video a través de su cuenta oficial de TikTok en el que hablaba sobre el baño del establecimiento. Dentro de este sitio, se encontró con algo que pocas personas podrían imaginar.

En un primer plano, el lugar parecía completamente normal, con baldosas blancas en las paredes, espejos y lavamanos. Sin embargo, al abrir la puerta de la zona privada, la creadora de contenido quedó impactada al observar que había dos sanitarios sin ninguna división, lo que daba la impresión de ser un baño para usar en compañía de otra persona, según describió Sánchez.

En la grabación también se puede apreciar que hay dos portarrollos ubicados uno sobre el otro, correspondientes a cada sanitario, lo que hacía aún más extraño el panorama.

Esta situación, incluso en Suecia, resulta muy poco común, por lo que se cree que podría tratarse de un error en la construcción o una ocurrencia arquitectónica fuera de lo normal. El verdadero misterio está en los dos portarrollos, que podrían haber sido instalados solo con fines decorativos para hacer juego con los dos retretes.

La creadora de contenido continúa su recorrido en motocicleta desde España hasta Noruega, y gran parte de su travesía puede verse en su perfil de TikTok. En este momento, Sánchez se encuentra en Dinamarca, país al que llegó en un ferry, transportando su motocicleta a bordo.