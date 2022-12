“Defensores de un golpista”: El Comercio critica duramente a países como Colombia por respaldar a Pedro Castillo y sugiere ver crisis peruana de ejemplo

Se cumple casi una semana desde que el ahora expresidente Pedro Castillo fue destituido en el Congreso por una abrumadora mayoría y Dina Boluarte se juramentó como sucesora. Desde ese 7 de diciembre la crisis, en lugar de “apaciguar sus aguas”, ha tomado mayor fuerza entre cientos de manifestantes, muchos de ellos partidarios del exmandatario.

Las protestas que, como principales puntos, exigen la liberación de Castillo y nuevas elecciones han derivado en enfrentamientos con la Policía, suspensión de vuelos, cancelación de clases y pausa en otras actividades. Hasta el momento se calculan siete muertos y 119 uniformados heridos, en medio de los disturbios.

Un día después de que los gobiernos de Argentina, Colombia, México y Bolivia emitieran un comunicado conjunto en el que expresaban su apoyo a quien hoy enfrenta varias investigaciones por presunta corrupción, el diario local El Comercio cuestionó esa postura. En su más reciente editorial, el medio de comunicación asegura que la posición de apoyo está basada en un “desconocimiento” de la realidad en el vecino país.

“Sin mencionar en ningún lugar del documento el zarpazo que dio el exmandatario a la democracia peruana con miras a destruirla, como si este no hubiera existido o como si intentaran hacer como que no lo vieron o no lo consideran algo grave. Una actitud que en nuestro idioma se define perfectamente con una palabra: cínica”, dice en uno de los primeros apartados.

El Comercio enfatiza que es una “falacia” sugerir que no se ha respetado la voz del pueblo en las urnas y que prueba de ello es que quien figura hoy como mandataria fue la fórmula vicepresidencial de Castillo. También recalca que lo sucedido en Perú, tras lo que califican de “golpe de Estado”, es una sucesión de poder dictada en la Constitución, luego de que tuviera lugar la vacancia en el Ejecutivo, y mientras Castillo denuncia que ha sido blanco de una persecución política.

...humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros. (2/4) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 12, 2022

“Lo que piden los gobiernos de Colombia, Bolivia, México y Argentina es que los peruanos nos tapemos los ojos ante lo que fue un deliberado intento por destruir la democracia en nuestro país en aras de ‘priorizar’ una retorcida y antojadiza noción de ‘voluntad popular’ por encima de lo que dictan nuestras leyes. Una solicitud no solo descarada (...), sino también manifiestamente antidemocrática y que pinta de cuerpo entero a quienes la refrendaron”, puntualiza el reconocido diario.

Este medio local sentencia que la posición adoptada por las naciones en mención es una muestra de qué jefes de Estado están a favor de defender los “ideales democráticos” y cuáles no. También denuncia que algunos mandatarios recurren a estos preceptos cuando ven que sus intereses o los de sus homólogos están de por medio.

“La vergonzosa publicación de los gobiernos (...) debe servir también como una advertencia para los ciudadanos de esos países hermanos, pues no es exagerado decir que, puestos en una situación parecida, quienes vienen actuando como abiertos defensores de un golpista, muy probablemente actuarían como actuó aquel con el que hoy se solidarizan”, concluye la editorial.

Como respuesta a la declaración conjunta, divulgada la jornada anterior, la Cancillería peruana salió al paso en un comunicado en el que asegura que la vacancia presidencial fue la respuesta a una ruptura del orden constitucional propiciada por Castillo. También recordó que Boluarte convocó a elecciones anticipadas para abril de 2024 y, en su defensa, reafirmó su compromiso con las “obligaciones internacionales” para resguardar el Estado de derecho.

La protestas y enfrentamientos en el sur del país tras la salida de Pedro Castillo, llevaron a la presidenta del país andino, Dina Boluarte, a declarar el estado de emergencia en las regiones de Ica, Arequipa y Apurímac. La medida estará vigente durante sesenta días.