Detienen a Greta Thunberg en Londres por “terrorismo”, tras apoyar a un grupo propalestino

Cualquier apoyo a la organización puede ser castigado con una pena de hasta seis meses de prisión.

Redacción Mundo
23 de diciembre de 2025, 6:18 p. m.
Greta Thunberg fue arrestada en Londres.
Greta Thunberg fue arrestada en Londres. Foto: @PopBase

La activista climática sueca Greta Thunberg fue detenida el martes en Londres durante una manifestación en apoyo a militantes encarcelados del grupo proscripto Palestine Action, según anunciaron en comunicados las asociaciones Defend Our Juries y Prisoners for Palestine.

“Greta Thunberg sostenía una pancarta en la que se podía leer ‘apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio’”, señaló un portavoz de Defend Our Juries, precisando que la activista “fue detenida en virtud de la ley antiterrorista” británica.

Por su parte, la policía de Londres indicó haber arrestado a una “mujer de 22 años por exhibir un objeto (una pancarta) en apoyo a una organización prohibida (Palestine Action)”, sin precisar su nombre.

La manifestación se llevó a cabo en solidaridad con ocho huelguistas de hambre de Palestine Action, grupo añadido a principios de julio a la lista de organizaciones consideradas “terroristas” en Reino Unido tras actos de vandalismo.

Estos militantes, de entre 20 y 31 años, se encuentran encarcelados a la espera de su juicio por haber llevado a cabo acciones en nombre del grupo.

Huda Ammori, cofundadora de la organización, presentó un recurso judicial para impugnar su prohibición, criticada tanto por oenegés defensoras de los derechos humanos como por el Consejo de Europa y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Greta Thunberg, activista de 22 años, es deportada.
Greta Thunberg, activista de 22 años. Foto: UCG/Universal Images Group via G

Según Defend Our Juries, más de 2.000 personas fueron detenidas durante las decenas de manifestaciones organizadas en apoyo al grupo.

Cualquier apoyo a la organización puede ser castigado con una pena de hasta seis meses de prisión. Greta Thunberg es la primera figura reconocida en ser detenida en este contexto. Imágenes difundidas en las redes sociales la muestran sentada en el suelo con una pancarta.

‘Palestine Action’

Bajo el marco de la Ley Antiterrorista del año 2000, las autoridades británicas han ilegalizado este año a la organización Acción Palestina, al concluir que sus acciones encajan en la definición legal de terrorismo.

Al ser catalogado como grupo terrorista, es ilegal permanecer en él, apoyarlo públicamente y portar símbolos de dicho grupo.

Desde julio de 2020, el colectivo británico ‘Palestine Action’ ha trabajado para detener la actividad de empresas vinculadas al suministro de armas para Israel. El grupo se identifica como un movimiento de “intervención directa”, enfocando en interrumpir una cadena de producción militar a fuerzas militares israelíes.

En Cali también se realizaron marchas en apoyo a Palestina. Aunque fueron pacíficas, algunas derivaron en bloqueos temporales que afectaron la movilidad en el norte de la ciudad.
Marchas en apoyo a Palestina. Foto: suministrada a El País por Arasdaaa

La organización enfoca su actividad contra el sector de defensa británico, priorizando sus acciones contra Elbit Systems, la principal firma armamentística israelí con presencia en el Reino Unido.

El propósito del grupo es forzar el cese de la colaboración británica en lo que califican como prácticas de genocidio hacia la población de Palestina.

*Con información de AFP.

