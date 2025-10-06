Trump estalla contra Greta Thunberg tras su deportación de Israel: “Está loca, es solo una alborotadora”

El presidente Donald Trump volvió a arremeter contra la activista Greta Thunberg, quien acaba de ser deportada de Israel cuando una flotilla en la que viajaba hacia Gaza, junto con otros 170 propalestinos, fue interceptada por las fuerzas israelíes.

“Ella es solo una alborotadora. Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora“, dijo el presidente cuando, en su Despacho Oval, la prensa le cuestionó sobre la deportación de los activistas que llevaban ayuda humanitaria a la zona de enclave.

“Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico”, completó el presidente. “Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora”.

Trump sobre Greta Thunberg: "Tiene un problema de manejo de la ira. Creo que debería ver a un médico. Si alguna vez la observas, para ser una persona joven, está muy enojada. Está tan loca...". pic.twitter.com/nVNEIsGBt2 — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) October 6, 2025

El fin de semana, las fuerzas militares de Israel detuvieron la flotilla que iba en dirección a la Franja de Gaza, donde se desató una guerra, entre los terroristas de Hamás e Israel, que está a vísperas de cumplir 2 años.

El lunes, Thunberg aterrizó en el aeropuerto de Atenas, en Grecia. A su llegada, denunció ante la prensa que “Israel está intentando eliminar a una población entera”, en referencia a los gazatíes.

“Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia”, agregó.

Greta Thunberg, activista de 22 años, fue deportada. | Foto: UCG/Universal Images Group via G

En Atenas había decenas de personas, simpatizantes con la activista y su causa, que le entregaron flores. En imágenes compartidas en redes sociales se le ve caminando entre la multitud levantando el puño en señal de resistencia.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, detalló que los activistas de la Flotilla Global Sumud (GSF) fueron deportados a Grecia y Eslovaquia. Además, calificó como “noticias falsas” las denuncias de maltratos por parte de las fuerzas de su país hacia los expulsados.

Entre las personas que iban a bordo había griegos, eslovacos, franceses, italianos, británicos y estadounidenses.

La flotilla consta de 42 barcos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La flotilla cuenta con 42 barcos que viajaban con ayuda humanitaria para los ciudadanos de Gaza. Israel ha confirmado, hasta el momento, la deportación de al menos 341 personas de las 479 que se dirigían al lugar en total.

Según información del pasado domingo de la GSF, más de 40 activistas están en huelga de hambre, como forma de protesta pacífica por el impedimento de Israel para ingresar a la Franja de Gaza.