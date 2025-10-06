Suscribirse

Trump estalla contra Greta Thunberg tras su deportación de Israel: “Está loca, es solo una alborotadora”

La activista viajaba con otros cientos de propalestinos con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza.

Redacción Mundo
7 de octubre de 2025, 12:21 a. m.
trump y greta thunberg
El presidente de EE. UU., Donald Trump y Greta Thunberg. | Foto: Milos Bicanski / Fotógrafo autónomo/Getty Images

El presidente Donald Trump volvió a arremeter contra la activista Greta Thunberg, quien acaba de ser deportada de Israel cuando una flotilla en la que viajaba hacia Gaza, junto con otros 170 propalestinos, fue interceptada por las fuerzas israelíes.

“Ella es solo una alborotadora. Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora“, dijo el presidente cuando, en su Despacho Oval, la prensa le cuestionó sobre la deportación de los activistas que llevaban ayuda humanitaria a la zona de enclave.

“Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico”, completó el presidente. “Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora”.

El fin de semana, las fuerzas militares de Israel detuvieron la flotilla que iba en dirección a la Franja de Gaza, donde se desató una guerra, entre los terroristas de Hamás e Israel, que está a vísperas de cumplir 2 años.

Contexto: ¿Quiénes son las colombianas detenidas por Israel en la flotilla que se dirigía a Gaza? Se conoce un video de una de ellas

El lunes, Thunberg aterrizó en el aeropuerto de Atenas, en Grecia. A su llegada, denunció ante la prensa que “Israel está intentando eliminar a una población entera”, en referencia a los gazatíes.

“Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia”, agregó.

Greta Thunberg, activista de 22 años, es deportada.
Greta Thunberg, activista de 22 años, fue deportada. | Foto: UCG/Universal Images Group via G

En Atenas había decenas de personas, simpatizantes con la activista y su causa, que le entregaron flores. En imágenes compartidas en redes sociales se le ve caminando entre la multitud levantando el puño en señal de resistencia.

Contexto: Israel publica el video del momento de la detención de la flotilla con ayuda humanitaria que defiende Gustavo Petro

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, detalló que los activistas de la Flotilla Global Sumud (GSF) fueron deportados a Grecia y Eslovaquia. Además, calificó como “noticias falsas” las denuncias de maltratos por parte de las fuerzas de su país hacia los expulsados.

Entre las personas que iban a bordo había griegos, eslovacos, franceses, italianos, británicos y estadounidenses.

Greta Thunberg, activista de 22 años, es deportada.
La flotilla consta de 42 barcos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La flotilla cuenta con 42 barcos que viajaban con ayuda humanitaria para los ciudadanos de Gaza. Israel ha confirmado, hasta el momento, la deportación de al menos 341 personas de las 479 que se dirigían al lugar en total.

Según información del pasado domingo de la GSF, más de 40 activistas están en huelga de hambre, como forma de protesta pacífica por el impedimento de Israel para ingresar a la Franja de Gaza.

Según la Flotilla, su objetivo es “romper el asedio ilegal a Gaza por mar, abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino”.

