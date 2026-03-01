Donald Trump amenaza con una respuesta “nunca antes vista” si Irán toma represalias: “Un golpe muy fuerte”

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a las autoridades de Teherán de que, si cumplen con su amenaza de efectuar “un golpe muy fuerte” en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, Washington responderá con una contundencia “nunca antes vista”, en el marco de la operación bautizada como Furia Épica, por la cual este sábado comenzaron los ataques de la costa este estadounidense por orden del propio Trump.

“Irán acaba de declarar que hoy va a golpear muy fuerte, más fuerte que nunca. ¡Pero mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, les golpearemos con una fuerza nunca antes vista!”, expresó el mandatario norteamericano en una publicación en redes sociales.

Este mensaje llega después de que el mismo Trump haya anunciado la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en los ataques contra el centro del poder en Teherán en una operación con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en Irán.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Getty Images

Según Trump, el ayatolá “no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo” en colaboración con Israel. “Ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada”, afirmó sobre la operación que ha acabado con la vida de Jamenei, segundo líder de la República Islámica tras el fundador, el ayatolá Ruholá Jomeini, al que sustituyó.

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra “ubicaciones que suponían una amenaza inminente”, con el sector militar y nuclear en el foco. Washington declaró que el objetivo de la ofensiva es “desmantelar el aparato de seguridad del régimen”.

La gente observa cómo el humo se eleva hacia el horizonte después de una explosión en Teherán. Foto: AP

Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear. Las autoridades iraníes han denunciado una “agresión militar criminal” que viola los principios de la Carta de Naciones Unidas y han lanzado ataques en represalia contra bases militares estadounidenses en países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

*Con información de Europa Press.