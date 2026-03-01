Mundo

Donald Trump amenaza con una respuesta “nunca antes vista” si Irán toma represalias: “Un golpe muy fuerte”

El presidente de EE. UU. advirtió que responderá con una fuerza “nunca antes vista” si Irán toma represalias por los ataques que causaron la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
1 de marzo de 2026, 9:17 a. m.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Alí Jamenei, líder supremo de Irán.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Getty Images Montaje: Semana

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a las autoridades de Teherán de que, si cumplen con su amenaza de efectuar “un golpe muy fuerte” en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, Washington responderá con una contundencia “nunca antes vista”, en el marco de la operación bautizada como Furia Épica, por la cual este sábado comenzaron los ataques de la costa este estadounidense por orden del propio Trump.

Quién era Alí Jamenei, el líder supremo iraní que murió en los ataques de Estados Unidos e Israel

“Irán acaba de declarar que hoy va a golpear muy fuerte, más fuerte que nunca. ¡Pero mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, les golpearemos con una fuerza nunca antes vista!”, expresó el mandatario norteamericano en una publicación en redes sociales.

Este mensaje llega después de que el mismo Trump haya anunciado la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en los ataques contra el centro del poder en Teherán en una operación con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en Irán.

Leader Ali Khamenei
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Getty Images

Según Trump, el ayatolá “no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo” en colaboración con Israel. “Ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada”, afirmó sobre la operación que ha acabado con la vida de Jamenei, segundo líder de la República Islámica tras el fundador, el ayatolá Ruholá Jomeini, al que sustituyó.

Mundo

Putin condena la muerte del líder supremo iraní y la califica como una “cínica violación de las normas” tras ataques de EE. UU. e Israel

Mundo

Televisión pública iraní transmite el anuncio de la muerte de Alí Jamenei: así fue el momento

Mundo

China alza la voz y pide “frente conjunto” tras bombardeos de EE. UU. e Israel contra Irán: “Situación se acerca a un peligroso abismo”

Mundo

Irán lanza una advertencia a Trump y promete vengar la muerte de su líder supremo tras los ataques de EE. UU. e Israel

Mundo

🔴 EN VIVO - Conflicto en Medio Oriente; aumenta la cantidad de muertos mientras Irán sigue atacando bases militares de Estados Unidos

Mundo

Familia colombiana busca a joven que se fue para Ucrania a “trabajar” en la guerra: “Les lavan la cabeza”

Mundo

Cinco grandes escenarios para el mundo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Mundo

Presidente Donald Trump confirma la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei

Política

“Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy”: Gustavo Petro frente a los bombardeos a Irán

Mundo

Netanyahu pidió “paciencia y fortaleza” tras ataque a Irán y celebró acciones de Donald Trump contra el régimen ayatolá

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra “ubicaciones que suponían una amenaza inminente”, con el sector militar y nuclear en el foco. Washington declaró que el objetivo de la ofensiva es “desmantelar el aparato de seguridad del régimen”.

La gente observa cómo el humo se eleva hacia el horizonte después de una explosión en Teherán
La gente observa cómo el humo se eleva hacia el horizonte después de una explosión en Teherán. Foto: AP

Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear. Las autoridades iraníes han denunciado una “agresión militar criminal” que viola los principios de la Carta de Naciones Unidas y han lanzado ataques en represalia contra bases militares estadounidenses en países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

*Con información de Europa Press.

Más de Mundo

x

Putin condena la muerte del líder supremo iraní y la califica como una “cínica violación de las normas” tras ataques de EE. UU. e Israel

Momento en que la televisión pública iraní anunció la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Televisión pública iraní transmite el anuncio de la muerte de Alí Jamenei: así fue el momento

Manifestantes contra el régimen iraní queman una imagen del ayatolá Alí Jamenei durante una concentración frente a la embajada de Irán, en el centro de Londres

China alza la voz y pide “frente conjunto” tras bombardeos de EE. UU. e Israel contra Irán: “Situación se acerca a un peligroso abismo”

x

Irán lanza una advertencia a Trump y promete vengar la muerte de su líder supremo tras los ataques de EE. UU. e Israel

Algunos de los misiles lanzados desde Irán se ven en los cielos sobre Hebrón.

🔴 EN VIVO - Conflicto en Medio Oriente; aumenta la cantidad de muertos mientras Irán sigue atacando bases militares de Estados Unidos

Nayibe Rodiño.

Familia colombiana busca a joven que se fue para Ucrania a “trabajar” en la guerra: “Les lavan la cabeza”

Donald Trump Leader Ali Khamenei

Cinco grandes escenarios para el mundo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

En un discurso televisado, Jamenei comentó sobre las recientes tensiones y amenazas. Oficina del Líder Supremo de Irán / Folleto / Anadolu (Foto de la Oficina del Líder Supremo / Anadolu vía AFP)

Medios de Irán confirman la muerte del ayatolá Alí Jamenei y anuncian 40 días de luto

Bomberos y rescatistas inspeccionan el lugar de una explosión en el Hotel Fairmont The Palm en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Lujoso hotel de Dubái terminó en llamas en medio de los ataques de respuesta de Irán

Noticias Destacadas