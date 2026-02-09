Donald Trump anuncia histórica visita de Xi Jinping a la Casa Blanca y confirma cuándo será la reunión

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que recibirá a su homólogo chino Xi Jinping en la Casa Blanca a finales de este año. Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo, buscan recomponer sus lazos empañados por una turbulenta guerra comercial.

Trump hizo el comentario en una entrevista con NBC News grabada el 4 de febrero. Ese mismo día, él y Xi mantuvieron una conversación sobre el comercio, Taiwán, la guerra de Rusia contra Ucrania e Irán, así como de un viaje planificado de Trump a China, según dijo entonces el propio mandatario estadounidense.

Trump reafirmó el domingo que prevé viajar a China en abril, antes de que Xi visite Estados Unidos. “Él va a venir a la Casa Blanca, sí, hacia finales de año”, informó Trump en la entrevista con la cadena NBC. “Estos son los dos países más poderosos del mundo y tenemos una relación muy buena”, agregó.

La guerra comercial entre los dos países es seguida por todo el mundo. Foto: Getty Images

En medio del pulso entre Washington y Pekín en torno a los aranceles, que ha marcado las relaciones entre las dos superpotencias desde el regreso al poder de Trump el año pasado, el presidente estadounidense aseguró que ambos dirigentes intercambian regularmente sobre cuestiones económicas y comerciales.

“Es importante que yo tenga buenas relaciones con él y que él tenga buenas relaciones conmigo”, prosiguió. China “paga muchos aranceles”, insistió Trump. “Antes no lo hacía. Soy yo quien impuso aranceles a China. (...) Nuestro país ha recuperado cientos de miles de millones de dólares en aranceles”.

Pese a las medidas de Estados Unidos destinadas a reducir su dependencia de la manufactura china, ambos países siguen profundamente entrelazados en lo económico.

Xi Jinping visitará Estados Unidos a final del año. Foto: getty images

Xi advirtió el miércoles a Trump que proceda con “cautela” respecto a la venta de armas a Taiwán, territorio autogobernado que China reclama como propio. El líder chino también expresó su esperanza de que cuestiones bilaterales, incluido el comercio, puedan resolverse amistosamente entre Pekín y Washington.

“Abordando las diferencias una a una y fomentando continuamente la confianza mutua, podemos forjar un camino adecuado para que ambos países se lleven bien”, afirmó Xi, comunicó la cadena estatal CCTV. Trump, por su parte, señaló luego de la llamada con Xi que la relación con China es “extremadamente buena”.

El viernes, Estados Unidos instó a celebrar conversaciones trilaterales con Rusia y China para fijar nuevos límites a las armas nucleares, pero Pekín hasta ahora ha rechazado sumarse a negociaciones de desarme “en esta etapa”.

*Con información de AFP.