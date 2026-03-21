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Donald Trump desata polémica por la forma en la que anunció el fallecimiento de Robert Mueller: “Me alegro de que esté muerto”

Mueller fue quien investigó la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones norteamericanas del 2026.

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Redacción Mundo
21 de marzo de 2026, 1:47 p. m.
Donald Trump y Robert Mueller.
Donald Trump y Robert Mueller. Foto: Getty Images

Este sábado, 21 de marzo, se confirmó la muerte de Robert Mueller, exdirector del FBI y quien estuvo al frente de la investigación por la supuesta influencia de Rusia en las elecciones presidencial del 2016.

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El presidente Donald Trump fue quien informó la noticia, pero lo hizo con un mensaje polémico y que se ha hecho rápidamente viral. A través de Truth Social, el magante celebró lo sucedido.

Robert Mueller acaba de morir. Bien, agradezco que esté muerto. Ya no podrá hacer daño a gente inocente”, escribió.

Mueller era muy conocido en todo el país, pero tomó más relevancia después de que fuera nombrado en el 2017 como fiscal especial y dirigiera la investigación de los supuestos vínculos de Trump con Rusia, cuyo objetivo sería interferir en las elecciones del 2016.

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Este fue el mensaje que escribió Trump en su red social. Foto: Truth Social

En medio del transcurso del caso, el exdirector del FBI habló en repetidas oportunidades de la forma en la que el hoy presidente norteamericano intentó interferir en la investigación. Incluso, dijo que el mandatario buscó la forma de destituirlo y limitar su alcance.

Tras más de 22 meses de investigación, Mueller finalmente acusó a 34 personas, muchos de ellos cercanos a Trump. No obstante, nunca llegó a imputar al jefe de Estado norteamericano, pero sí concluyó que hubo una clara infiltración de los rusos en las elecciones.

El trabajo que hizo el ahora exfiscal terminó llevando a que la Cámara de Representantes sometiera a Trump a dos procesos de impeachment, aunque estos no derivaron directamente en hallazgos.

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Todo esto generó fuertes reacciones del magnate y sus allegados en repetidas oportunidades, algo que quedó en evidencia ahora con el mensaje en el que el presidente celebró el fallecimiento de quien en su momento lo investigó.

The New York Times emitió un comunicado atribuido a la familia de Mueller en el que confirmaban que murió la noche de este viernes. “Con profunda tristeza, compartimos la noticia de que Bob falleció. (...) Su familia pide que se respete su privacidad“, señalaron.