Iván Mejía opinó sobre cómo le irá a la Selección Colombia frente a RD Congo y Portugal

El periodista deportivo Iván Mejía entregó su análisis sobre el partido de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026.

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La Tricolor venció por 3 goles a 1 a su similar de Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. Tras el compromiso, el comunicador evaluó el rendimiento colectivo y las opciones en el Grupo K, zona que completan Portugal y la República Democrática del Congo.

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Virtudes tácticas en la primera mitad

El analista inició su intervención explicando que las evaluaciones sobre el rendimiento futbolístico suelen ser individuales y subjetivas. Mejía manifestó su conformidad con el desempeño de la escuadra sudamericana durante la primera parte del juego.

Desde su perspectiva, el equipo manejó los tiempos con tranquilidad, manteniendo el orden y el equilibrio en las líneas de contención, aunque por pasajes faltó mayor dinámica en el traslado del balón.

El periodista deportivo resaltó como un acierto la ubicación de James Rodríguez sobre el sector derecho de la cancha. Según su evaluación, este posicionamiento le permitió al volante perfilarse hacia el centro para utilizar su pierna izquierda y asociarse con Gustavo Puerta.

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Esta estrategia facilitó además las proyecciones constantes del lateral Daniel Muñoz por la banda, abriendo espacios en la defensa rival.

El protagonismo de Luis Díaz y los desajustes

No obstante, el comunicador señaló que el equipo ignoró por más de media hora el sector izquierdo, donde se ubicaba Luis Díaz.

Lucho cobró protagonismo al estrellar un remate en el poste del guardameta uzbeko antes de asistir en el primer gol. La anotación llegó tras un servicio diagonal del extremo del Bayern Múnich, que aprovechó Muñoz tras cruzar la cancha en diagonal para definir en el área.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Exquisita asistencia de Lucho Díaz y definición de primera de Daniel Muñoz para el 1-0 de Colombia contra Uzbekistán.



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El análisis del segundo tiempo expuso las primeras dificultades en el bloque posterior del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. El periodista Iván Mejía afirmó: “Tuvimos quince minutos de inestabilidad en la segunda etapa y nos anotaron un gol evitable por fallas en la marca”.

Para el comentarista, la acción evidenció desconcentración tanto en el sector donde se permitió el centro como en la respuesta del portero ante el disparo.

Críticas a las variantes y panorama en el grupo

La tranquilidad regresó de manera temporal tras una jugada donde Gustavo Puerta recuperó un balón en salida, permitiendo la definición de Luis Díaz para el segundo tanto.

¡LUCHO NO FALLA!



Luis Díaz puso el 2-1 para Colombia ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/h68Ty20K6C — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Iván Mejía puntualizó: “Entro a criticar a la selección porque perdimos el orden en la defensa y no me parecieron correctas las modificaciones realizadas por el cuerpo técnico”. A su juicio, el ingreso de Jaminton Campaz restó marca en el medio campo.

A pesar de que Campaz anotó el tercer gol definitivo en los minutos finales, el analista sostuvo que era necesario un volante mixto para refrescar la zona de recuperación.

La falta de contención permitió que el cuadro asiático generara tres opciones claras que pudieron decretar el empate transitorio. El cierre del partido dejó un balance positivo para las aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda del torneo de la FIFA.

El comunicador concluyó su intervención destacando el beneficio numérico obtenido en esta primera jornada de la Copa del Mundo.

Mejía puntualizó que “lo importante son los tres puntos que mantienen al equipo con opciones de liderar la zona tras el empate entre Portugal y el Congo”. La Selección Colombia lidera temporalmente su grupo antes de afrontar los siguientes compromisos del calendario internacional.

Finalmente, el periodista señaló que la Selección “tiene con qué ser primera de grupo”, puesto que, según lo visto por Mejía en la primera fecha, Colombia tiene argumentos futbolísticos para derrotar a los dos siguientes rivales.