La representante demócrata Ilhan Omar recibió críticas generalizadas tras llamar “mentiras” a quienes rinden homenaje al líder conservador asesinado Charlie Kirk. Las últimas de ellas de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien este jueves arremetió duramente contra la congresista de ascendencia somalí.

En un evento, Omar calificó a Kirk de “hombre odioso” y acusó a sus partidarios de “reescribir la historia”. “Creo firmemente que quienes estén interesados ​​en reescribir la historia de este hombre odioso están llenos de mentiras”, declaró Omar. Esto provocó una reacción inmediata de los republicanos y los partidarios de Kirk.

“Y, ya saben, hay gente como Trump, que ha incitado a la violencia contra gente como yo. Así que, ya saben, estas personas son puras mentiras, y es importante que las denunciemos mientras sentimos ira y tristeza”, añadió la congresista demócrata, lo que generó duras reacciones entre los círculos republicanos.

Ilhan Omar, congresista estadounidense. | Foto: Getty Images

Omar también dijo que el video y la noticia del asesinato de Kirk fueron profundamente perturbadores. “Fue realmente mortificante escuchar la noticia, ver el video. Sabes, solo podía pensar en su esposa y sus hijos; esa imagen vivirá para siempre”, dijo la representante a la Cámara.

En una publicación en Truth Social el jueves por la noche, Trump arremetió duramente contra la congresista. “El país de Somalia de Ilhan Omar está plagado de una falta de control del gobierno central, pobreza persistente, hambre, terrorismo resurgente, piratería, décadas de guerra civil, corrupción y violencia generalizada. El 70 % de la población vive en pobreza extrema y una inseguridad alimentaria generalizada”, dijo.

“Somalia se encuentra constantemente entre los países más corruptos del mundo, con sobornos, malversación de fondos y un gobierno disfuncional. ¡Y todo esto, Ilhan Omar nos dice cómo gobernar Estados Unidos!”, manifestó el mandatario luego de que la Cámara de Representantes se negara a destituirla de su cargo en una votación inédita.

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a hablar sobre la congresista demócrata. | Foto: Getty Images

“PD: ¿No fue ella quien se casó con su hermano para obtener la ciudadanía? ¡Menuda escoria tenemos en nuestro país, diciéndonos qué hacer y cómo hacerlo! Gracias por su atención a este asunto. ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!”, cerró en su mensaje en su red social el presidente estadounidense.