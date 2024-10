El huracán Oscar tocó tierra en el este de Cuba, en medio de los problemas de electricidad que vive la isla desde hace dos días

| Foto: Bloomberg via Getty Images

Persisten los problemas de electricidad en la isla, mientras el huracán Oscar toca tierra en el este de Cuba. Juan Manuel Barrero Bueno/Bloomberg via Getty Images | Foto: Bloomberg via Getty Images

Dificultad tras dificultad

El ama de casa Isabel Rodríguez, de 72, se queja de no poder dormir. “Cómo no se nos va a enredar la vida, si no tenemos nada, ni los motores del agua pueden ponerse”, dijo.