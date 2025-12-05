El impresionante incendio de un avión lleno de pasajeros generó pánico en aeropuerto de Brasil, este es el video

Un avión de Latam debió evacuar a 169 pasajeros la noche del jueves en el aeropuerto internacional de Guarulhos en São Paulo, el mayor de Brasil, tras un incendio en un equipamiento de carga, sin dejar heridos.

El incidente ocurrió durante el embarque de un vuelo que cubriría la ruta doméstica de São Paulo a Porto Alegre, informó el viernes la aerolínea brasileña en un comunicado.

Latam dijo que el fuego se originó en “un equipamiento” de una empresa externa para carga de la aeronave, un Airbus A320.

🔴 | Un Airbus A320 con pasajeros a bordo se incendió en Brasil.



LATAM Airlines informó que el fuego se originó tras el aterrizaje, a causa de una carretilla elevadora de equipaje, y que posteriormente se propagó al avión. La cabina se llenó de humo, pero los pasajeros fueron… pic.twitter.com/3WEhE7hVOk — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 5, 2025

“El humo generado por el equipo activó los protocolos de seguridad”, según la aerolínea, que explicó que los pasajeros fueron evacuados mediante la pasarela de embarque y los toboganes de emergencia.

Videos difundidos en redes sociales muestran llamas cerca de la parte inferior del avión y gran cantidad de humo. En otras imágenes se observa a los pasajeros deslizándose por los toboganes y saliendo por la pista.

“No hubo heridos y la situación fue rápidamente controlada”, señaló Latam.

Durante 10 minutos se suspendió el abastecimiento de combustible a otras aeronaves, según la concesionaria GRU Airport, que gestiona el terminal.

La aeronave se incendió al aterrizar en Brasil | Foto: Cortesía Latam

Latam dijo que ofreció asistencia a los afectados, y un total de 159 pasajeros arribaron finalmente a Porto Alegre en la madrugada del viernes, mientras los 10 restantes serían acomodados en otros vuelos o se trasladarían por tierra.

La aerolínea también aseguró que las actualizaciones de software realizadas recientemente a las aeronaves Airbus “no tienen ninguna relación con este incidente, dado que se trató de una falla en un equipo terrestre ajeno al funcionamiento del avión”.

La concesionaria del aeropuerto informó que colaborará en la investigación del incidente.

En un comunicado, GRU Airport, la concesionaria que administra el aeropuerto, informó que tan pronto como se inició el incendio, “se activaron de inmediato todos los protocolos de seguridad y no hubo impacto en las operaciones del aeropuerto”.

Aeropuerto internacional de Sao Paulo | Foto: Getty Images

Añadió que, “en cuanto se identificó el incidente, se llamó a los bomberos y a los bomberos de aviación, quienes ayudaron a extinguir el incendio”.

GRU Airport reforzó además “su compromiso con la seguridad de los pasajeros, la tripulación y las aeronaves y seguirá prestando todo el apoyo necesario a la aerolínea, incluso en la investigación de los hechos”, según G1.