Suscribirse

Estados Unidos

Caos en el aire: avión de American Airlines aterriza de emergencia tras incendio dentro de la cabina

Las autoridades han advertido un aumento de casos de incendio en los aviones comerciales.

Redacción Mundo
25 de agosto de 2025, 12:51 a. m.
Reconocimiento a American Airlines
El avión aterrizó de emergencia tras el incidente. | Foto: Getty Images

Un vuelo de la aerolínea American Airlines tuvo que suspender su ruta programada debido a que, en pleno vuelo, el dispositivo de uno de los pasajeros se incendió, provocando caos dentro de la aeronave.

El vuelo cubría una ruta nacional desde Filadelfia a Phoenix, en Estados Unidos. A bordo había 160 personas, más seis miembros de la tripulación. En medio del incidente, ocurrido el pasado sábado, el avión aterrizó sin complicaciones en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, al norte del estado de Virginia.

Contexto: Viajar es más riesgoso: turbulencias aéreas se disparan y amenazan cada vez más vuelos comerciales
american airlines
Al aterrizaje, las autoridades de emergencia acudieron al avión para atender la situación. | Foto: Tomada de redes sociales

Al llegar de emergencia, cerca de las 11:50 de la mañana del 23 de agosto, autoridades de emergencia se encontraban atentos para atender la situación, aseguró la Administración Federal de Aviación (FAA), pese a que no detalló el tipo de artículo que prendió fuego en el aire.

“El dispositivo fue rápidamente contenido por los miembros de la tripulación antes del aterrizaje”, anunció American Airlines en un comunicado sobre lo sucedido.

Contexto: Pasajeros graban aterrador momento a bordo: parte del ala se desprende y genera caos en pleno vuelo

Por su parte, una pasajera, identificada como Adriana Novello, de 22 años, dijo en entrevista con ABC News que se despertó sobresaltada luego de que un auxiliar de vuelo, apresuradamente, se abalanzara sobre su asiento —en la salida de emergencia— para alcanzar el extintor.

American Airlines
Los incendios a bordo pueden ser provocados por baterías de litio. | Foto: Getty Images

“Entonces empecé a oler humo, y mucha gente en el avión tosía”, especificó. “Pero miré hacia atrás y vi que había algo en llamas en el pasillo”.

La tripulación logró apagar el fuego con los extintores del avión y botellas de agua, según los testigos del momento.

Contexto: Esta es la reconocida aerolínea de Estados Unidos que podría desaparecer; varios viajeros estarían afectados

Este se suma a varios incidentes de incendios en los vuelos. En febrero de este año, la FAA publicó que durante la última década, estos accidentes han aumentado.

Desvían vuelo de American Airlines tras pelea entre pasajeros
Se ha registrado un considerable aumento de casos de incendio en la última década. | Foto: American Airlines Newsroom

Lo anterior puede ser provocado debido a que los dispositivos celulares y electrónicos, que hacen uso de baterías de litio, son cada vez más comunes entre las personas, sin tener en cuenta el riesgo que estos pueden representar, especialmente en un avión.

Incluso, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció este fin de semana que algunos artículos para el cabello —como secadores, planchas o rizadores— están prohibidos de manera inmediata en los equipajes de bodega, precisamente porque pueden incendiarse en pleno vuelo, sin nadie que pueda acudir a apagar las llamas.

Durante los últimos meses, varias personas han compartido por redes sociales videos de humo dentro de los aviones, causados por incendios de bancos de energía o de baterías que los viajeros llevan consigo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Marlon Moreno confiesa la difícil lucha que vivió al intentar quitarse la vida en su juventud

2. Precandidatos del Centro Democrático exponen sus propuestas para recuperar el sistema de salud

3. Caos en el aire: avión de American Airlines aterriza de emergencia tras incendio dentro de la cabina

4. Cortes de agua programados en Bogotá del 26 al 29 de agosto: varios barrios se verán afectados

5. Jhon Córdoba se hizo notar con doblete en Rusia: ¿suficiente para ser llamado por Néstor Lorenzo?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosIncendioEmergencia aérea

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.