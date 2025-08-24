Caos en el aire: avión de American Airlines aterriza de emergencia tras incendio dentro de la cabina

Un vuelo de la aerolínea American Airlines tuvo que suspender su ruta programada debido a que, en pleno vuelo, el dispositivo de uno de los pasajeros se incendió, provocando caos dentro de la aeronave.

El vuelo cubría una ruta nacional desde Filadelfia a Phoenix, en Estados Unidos. A bordo había 160 personas, más seis miembros de la tripulación. En medio del incidente, ocurrido el pasado sábado, el avión aterrizó sin complicaciones en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, al norte del estado de Virginia.

Al aterrizaje, las autoridades de emergencia acudieron al avión para atender la situación. | Foto: Tomada de redes sociales

Al llegar de emergencia, cerca de las 11:50 de la mañana del 23 de agosto, autoridades de emergencia se encontraban atentos para atender la situación, aseguró la Administración Federal de Aviación (FAA), pese a que no detalló el tipo de artículo que prendió fuego en el aire.

“El dispositivo fue rápidamente contenido por los miembros de la tripulación antes del aterrizaje”, anunció American Airlines en un comunicado sobre lo sucedido.

Por su parte, una pasajera, identificada como Adriana Novello, de 22 años, dijo en entrevista con ABC News que se despertó sobresaltada luego de que un auxiliar de vuelo, apresuradamente, se abalanzara sobre su asiento —en la salida de emergencia— para alcanzar el extintor.

Los incendios a bordo pueden ser provocados por baterías de litio. | Foto: Getty Images

“Entonces empecé a oler humo, y mucha gente en el avión tosía”, especificó. “Pero miré hacia atrás y vi que había algo en llamas en el pasillo”.

La tripulación logró apagar el fuego con los extintores del avión y botellas de agua, según los testigos del momento.

Este se suma a varios incidentes de incendios en los vuelos. En febrero de este año, la FAA publicó que durante la última década, estos accidentes han aumentado.

Se ha registrado un considerable aumento de casos de incendio en la última década. | Foto: American Airlines Newsroom

Lo anterior puede ser provocado debido a que los dispositivos celulares y electrónicos, que hacen uso de baterías de litio, son cada vez más comunes entre las personas, sin tener en cuenta el riesgo que estos pueden representar, especialmente en un avión.

Incluso, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció este fin de semana que algunos artículos para el cabello —como secadores, planchas o rizadores— están prohibidos de manera inmediata en los equipajes de bodega, precisamente porque pueden incendiarse en pleno vuelo, sin nadie que pueda acudir a apagar las llamas.