El Vaticano insiste en una posible visita del papa Francisco a Ucrania

Desde hace algunos meses el papa Francisco ha venido anunciando su intención de viajar a Ucrania y Rusia con el fin de intentar mediar en la guerra que cada día suma más muertes de cada bando. Empero, este viernes 8 de julio monseñor Paul Richard Gallagher afirmó que es muy posible que la visita del pontífice comience a preparase después de que este llegue de su viaje a Canadá.

“El papa está muy convencido de que si pudiera hacer una visita también podría tener resultados positivos. Dijo que irá a Ucrania y siempre se ha mostrado disponible para visitar Moscú y también para reunirse con las autoridades rusas”, afirmó el religioso en medio de una entrevista para la cadena italiana RAI, recordando que desde el inicio de la guerra el papa ha buscado ir hasta el centro del conflicto.

En la entrevista, se le preguntó a monseñor Gallagher qué tan cerca se pensaba realizar la visita a Kiev, a lo que el religioso respondió que se esperaría a que el sumo pontífice llegara de Canadá para determinar si era posible que Francisco, dado su estado de salud, pudiera emprender nuevamente un viaje para atender al pueblo ucraniano.

“Sí, creo que a su regreso de Canadá empezaremos a estudiar realmente las posibilidades... No lo excluiría, pero depende mucho de los resultados del viaje a Canadá, vamos a ver cómo resiste el papa este viaje, que además es muy exigente, y luego ya veremos”, contestó Gallagher afirmando que era posible que el viaje a Kiev se realizara este agosto.

Aunque desde un inicio el papa Francisco confirmó su disposición para visitar igualitariamente a Kiev y Moscú, mostrándose neutral frente al conflicto, las relaciones del Vaticano con Rusia en este momento serían “institucionales”, según resaltó Gallagher en su entrevista, afirmando que no se habían propiciado contactos más personales.

“Nuestros contactos con la Federación Rusa en este momento son más bien institucionales a través del nuncio apostólico en Moscú y a través del embajador ruso aquí en la Santa Sede. Más allá de eso, no hay muchos contactos directos o personales... Aunque estamos muy preocupados por las cuestiones ucranianas y la resolución de la guerra, al mismo tiempo nos preocupa el futuro de los Balcanes occidentales”, expresó el religioso, indicando otras de las situaciones que acongojan al Vaticano.

El papa criticó a la ONU

En medio de una entrevista, el papa Francisco criticó el papel de Naciones Unidas, a propósito de la invasión de Rusia y Ucrania que empezó el pasado 24 de febrero.

“Después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha esperanza en las Naciones Unidas. No quiero ofender, sé que hay gente muy buena que trabaja, pero en este punto no tiene poder para imponerse. Ayuda sí para evitar guerras y pienso en Chipre, donde hay tropas argentinas. Pero para parar una guerra, para resolver una situación de conflicto como la que estamos viviendo hoy en Europa, o como las que se vivieron en otros lugares del mundo, no tiene poder. Sin ofender. Es que la constitución que tiene no le da poder”, dijo el sumo pontífice en entrevista con la agencia estatal de noticias argentina Télam.

Y agregó el papa: “Hay instituciones beneméritas que están en crisis o, peor, que están en conflicto. Las que están en crisis me dan esperanzas de un posible progreso. Pero las que están en conflicto se involucran en resolver asuntos internos. En este momento hace falta valentía y creatividad. Sin esas dos cosas, no vamos a tener instituciones internacionales que puedan ayudarnos a superar estos conflictos tan graves, estas situaciones de muerte”.