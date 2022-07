El papa Francisco expresó su gran pesar por no poder realizar su viaje previsto a África

El papa Francisco expresó su “gran pesar” por no poder realizar el viaje que tenía previsto a la República Democrática del Congo (RDC) y a Sudán del Sur, aplazado indefinidamente en junio debido a sus dolores de rodilla.

“El Señor sabe cuán grande es mi pesar por haberme visto obligado a posponer esta visita tan deseada y esperada”, dijo el papa en un mensaje de vIdeo difundido por el Vaticano este sábado, 2 de julio. “Pero no perdamos la fe y alimentemos la esperanza de encontrarnos lo antes posible”, añadió.

El papa dijo pensar en la RDC, “en la explotación, la violencia y la inseguridad que sufre, sobre todo en el este del país”. “Y pienso en Sudán del Sur, en el grito de paz de su pueblo que, agotado por la violencia y la pobreza, espera hechos concretos del proceso de reconciliación nacional”.

“Queridos amigos congoleños y sursudaneses, las palabras en este momento no son suficientes para transmitir la cercanía que me gustaría expresarles y el afecto que siento por ustedes”, añadió.

El 10 de junio, el Vaticano anunció el aplazamiento del viaje, reavivando la preocupación por la salud del pontífice. En abril, durante un viaje de dos días a Malta, pareció debilitado por sus problemas articulares y tuvo que utilizar una plataforma elevadora para subir y bajar del avión.

El papa Francisco llega en silla de ruedas a una audiencia con monjas y religiosos en el Salón Pablo VI, en el Vaticano, el 5 de mayo de 2022. - Foto: AP

En mayo, se anunció el aplazamiento de la visita de Francisco prevista para junio, alegando “motivos de salud”. Sin embargo, el papa confirmó en junio que viajaría a Canadá del 24 al 30 de julio.

Aquejado de fuertes dolores en la rodilla derecha, Francisco, que ha aparecido en silla de ruedas desde principios de mayo, anunció que se estaba sometiendo a infiltraciones, inyecciones de antiinflamatorios a base de corticoides.

El pontífice también sufre dolores de cadera que le hacen cojear y en julio de 2021 se sometió a una operación de colon.

El papa Francisco criticó a Naciones Unidas y habló sobre la invasión de Rusia a Ucrania

En medio de una entrevista, el papa Francisco criticó el papel de Naciones Unidos, a propósito de la invasión de Rusia y Ucrania que empezó el pasado 24 de febrero.

“Después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha esperanza en las Naciones Unidas. No quiero ofender, sé que hay gente muy buena que trabaja, pero en este punto no tiene poder para imponerse. Ayuda sí, para evitar guerras y pienso en Chipre, donde hay tropas argentinas. Pero para parar una guerra, para resolver una situación de conflicto como la que estamos viviendo hoy en Europa, o como las que se vivieron en otros lugares del mundo, no tiene poder. Sin ofender. Es que la constitución que tiene no le da poder”, dijo el sumo pontífice en entrevista con la agencia estatal de noticias argentina Télam.

Y agregó el papa: “Hay instituciones beneméritas que están en crisis o, peor, que están en conflicto. Las que están en crisis me dan esperanzas de un posible progreso. Pero las que están en conflicto se involucran en resolver asuntos internos. En este momento hace falta valentía y creatividad. Sin esas dos cosas, no vamos a tener instituciones internacionales que puedan ayudarnos a superar estos conflictos tan graves, estas situaciones de muerte”.

El ataque a un centro comercial en Ucrania por lso rusos fue calificado de "totalmente execrable" por un portavoz de la ONU. - Foto: STR / UKRAINE'S STATE EMERGENCY SERVICE / AFP

En días pasados, el papa Francisco condenó la “brutalidad” de las tropas rusas frente a un pueblo ucraniano “valiente”, al tiempo que afirmó que la guerra “podría haber sido provocada”.

“Hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo una Tercera Guerra Mundial en pedazos. Ahora, para mí, se ha declarado la Tercera Guerra mundial. Y este es un aspecto que nos debe hacer reflexionar. ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo?”, dijo Francisco, según la transcripción, una conversación que publicó el diario La Stampa.

