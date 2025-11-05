Suscribirse

Esta fue la decisión que tomó la presidenta de México contra el hombre que la acosó en pleno evento público: “No podemos dejarlo pasar”

El escándalo desató preocupación por el débil aparato de seguridad de la mandataria mexicana.

Redacción Mundo
5 de noviembre de 2025, 9:48 p. m.
La presidenta sufrió un tocamiento indebido en el Zócalo | Foto: X/@ZuritaCarpio

El acoso sexual sin precedentes sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum en plena calle hizo patente la realidad que enfrentan las mexicanas a diario y desató preocupación por su débil aparato de seguridad, que permite una gran cercanía física de los ciudadanos.

El incidente, registrado en video, ocurrió el martes 4 de noviembre, cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del palacio presidencial.

Mientras Sheinbaum saludaba a simpatizantes por la calle, un hombre se le acercó por detrás, le pasó un brazo sobre el hombro, le tocó la cadera y el pecho con las manos, e intentó besarla en el cuello.

“Se acercó esta persona totalmente alcoholizada, no sé si drogado (…). Hasta después que veo los videos no me doy cuenta de lo que realmente ocurrió”, dijo la presidenta.

Después de tocarla, un guardia presidencial lo apartó, mientras que ella, un tanto confundida, incluso se tomó una foto con su agresor.

Sheinbaum denunció al hombre ante la justicia para defender la integridad de todas las mexicanas en un país donde predomina el machismo.

“Mi reflexión es: si no presento una denuncia, ¿en qué condición se quedan las otras mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en nuestro país?”, afirmó.

“No podemos dejarlo pasar como si hubiera sido cualquier cosa (...) Es un tema de dignidad de las mujeres y de reconocimiento de nuestros derechos (...) Es un asunto de defensa de todas las mujeres mexicanas y particularmente de las jóvenes que muchas veces viven esto en las calles”, dijo.

El acoso se dio cuando la mandataria compartía con sus seguidores en la capital mexicana. | Foto: X/@ZuritaCarpio

Sin consecuencias

La denuncia de la mandataria fue presentada ante la fiscalía de Ciudad de México, uno de los distritos del país que persigue penalmente el acoso sexual.

Sheinbaum aseguró además que buscará impulsar que los 32 estados que conforman México penalicen este tipo de conductas.

“Es una estrategia de contacto político que sí va en detrimento de su seguridad”, dice a AFP el analista de seguridad David Saucedo.

El perímetro de escoltas más cercano a la mandataria “debería revisar que las personas que se acerquen a la presidenta no estén en estado inconveniente, no estén armadas”, agrega.

Claudia Sheinbaum. | Foto: afp

Pese a la preocupación, la mandataria descartó reforzar su seguridad. “Si no hay ningún riesgo contra nosotros, vamos a seguir como hasta ahora, tenemos que estar cerca de la gente”, afirmó.

*Con información de AFP.

