Hombre acosó a la presidenta de México en pleno evento público; este es el video

Las imágenes registraron el momento en el que la mandataria es acosada por un transeúnte.

Redacción Mundo
4 de noviembre de 2025, 11:07 p. m.
El video se hizo viral en redes sociales. | Foto: X/@OroNoticiasPue

En redes sociales se publicó un video de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, siendo acosada sexualmente por un transeúnte en medio de un evento público en el Zócalo de la Ciudad de México.

La mandataria fue acosada y manoseada por el hombre, mientras compartía un espacio con sus simpatizantes en la capital mexicana. El hecho quedó grabado en un video que se publicó en redes sociales.

En un primer momento, se puede ver a la mandataria mientras saluda a los asistentes, cuando un hombre, en aparente estado de embriaguez, se aproxima a ella y la toca indebidamente.

La presidenta reaccionó de manera incómoda mientras sonreía y pedía la calma en medio del desagradable momento.

Aunque la presidenta trató de apartarse, el sujeto persistió en su intento de volver a abrazarla.

En la grabación se percibe cómo el hombre, evidentemente alterado, comienza a hablarle a la jefa de Estado antes de que los agentes de seguridad lo apartaran. Sheinbaum, con calma, le dirigió unas breves palabras y prosiguió saludando a las demás personas presentes.

El incómodo momento tuvo lugar en el Zócalo | Foto: X/@OroNoticiasPue

Internautas, defensores de derechos y líderes políticos reclamaron la pronta identificación y castigo del individuo responsable de hostigar a la jefa del Ejecutivo, sosteniendo que se trató de un evidente caso de acoso sexual, un crimen que no puede quedar sin consecuencias, sin importar el rango o las circunstancias en que ocurrió.

Colectivos feministas aseguraron que el incidente evidencia la constante exposición de las mujeres a situaciones de vulnerabilidad, incluso en entornos controlados.

Varios usuarios en las redes sociales enfatizaron en la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección tanto para la mandataria como para todas las mujeres mexicanas que sufren algún tipo de violencia de género.

Momentos previos, Sheinbaum había presidido la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior en el Palacio Nacional. Al concluir el encuentro, se aproximó de forma espontánea a varios ciudadanos que la esperaban fuera del recinto.

La presidenta tuvo que alejarse del hombre tras sentirse acosada | Foto: X/@OroNoticiasPue

Ese gesto permitió un intercambio cercano con sus seguidores, situación en la que ocurrió el acto sin consentimiento por parte del agresor. Hasta el momento, la fuente no ofrece detalles sobre su identidad ni sobre una posible captura del individuo.

