Mundo

Estas son las impactantes imágenes del paso del huracán Melissa por Jamaica

Huracán Melissa deja importantes estragos en su paso por Jamaica, mientras aumenta el riesgo para los residentes de la isla.

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 7:31 p. m.
Huracán Melissa
Huracán Melissa | Foto: AFP

El poderoso huracán Melissa tocó tierra este martes en Jamaica con vientos feroces y lluvias torrenciales, convirtiéndose en la tormenta más poderosa que jamás haya golpeado la isla caribeña.

Melissa, un huracán de categoría 5 (la máxima), alcanzó el suroeste del país cerca de la ciudad de New Hope con vientos máximos sostenidos de 295 km/h, informó el centro estadounidense de huracanes (NHC).

El paso del Huracán Melissa mantiene en alerta a Jamaica y otras zonas del Catribe
El paso del Huracán Melissa mantiene en alerta a Jamaica y otras zonas del Catribe | Foto: Composición Semana / X @WeatherWatchPR

“Esta es una situación extremadamente peligrosa y que pone en riesgo la vida”, indicó esa organización. La isla ya lleva horas sufriendo crecidas y vientos extremos provocados por Melissa, uno de los huracanes más fuertes registrados en el Atlántico.

A pesar de acelerar un poco su desplazamiento, el huracán avanza lentamente, lo que debería aumentar el riesgo de inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra en Jamaica.

Su potencia supera la de algunos de los huracanes más devastadores de los últimos años, como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Contexto: EN VIVO 🔴 Urgente: el poderoso Huracán Melissa de categoría 5 toca tierra en Jamaica. El huracán sigue su paso por la isla a 265 km/h

Siete muertes, tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana, se han atribuido al deterioro de las condiciones meteorológicas provocadas por la tormenta.

El lunes, el primer ministro jamaicano, Andrew Holness, quiso ser honesto con la población sobre las consecuencias del huracán en las zonas más golpeadas. “No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir un huracán de categoría 5”, declaró.

“Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora”, afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial.

Poco antes del impacto, las autoridades se mostraron preocupadas porque muchos habitantes se negaban a acatar las órdenes de evacuación.

El ministro de gobierno local, Desmond McKenzie, informó el lunes por la noche que muchos de los cerca de 880 refugios de la isla seguían vacíos.

“Jamaica, este no es el momento de ser valientes”, declaró McKenzie este martes. “Todavía hay una pequeña ventana de oportunidad. Veamos si podemos aprovecharla sabiamente”, añadió.

“Manténganse a salvo, Jamaica”, publicó en X el velocista olímpico Usain Bolt, una de las figuras más famosas del país.

Contexto: Así se ve el ojo del huracán Melissa desde el aire; temen por su poder de destrucción. ¿Afectó la costa colombiana?

Ishack Wilmot, que se refugió con su familia en Kingston, dijo a la AFP que por ahora estaban a salvo, pero que habían perdido el suministro de electricidad y agua durante la noche.

“Los vientos son fuertes y racheados”, dijo. “Aunque estamos lejos del ojo, sigue siendo muy intenso y ruidoso”.

Huracán Melissa
Radar del Huracán Melissa. (Photo by RAMMB/CIRA / AFP) | Foto: AFP

Se prevé que Melissa alcance el extremo oriental de Cuba el martes por la noche, después de azotar Jamaica.

El Consejo de Defensa Nacional declaró la “fase de alarma” en las seis provincias del este (Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Camagüey, Granma y Las Tunas).

Contexto: El Huracán Melissa alcanza categoría 5 y amenaza al Caribe: alertas y evacuaciones en Jamaica

Las autoridades empezaron a evacuar a unas 650.000 personas en estas provincias, donde la población hace acopio de víveres y trata de asegurar con cuerdas los techos de sus hogares. Las clases y actividades laborales no esenciales fueron suspendidas.

Con información de AFP.

