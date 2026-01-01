2025 fue el año más cálido jamás observado en varias regiones del mundo, como Asia Central, el Sahel y el norte de Europa, y el segundo más cálido en España (tras 2022) y México (tras 2024), según cálculos de la AFP basados en datos del programa europeo Copernicus.

A escala mundial, 2025 debería situarse como el tercer año más cálido jamás registrado, tras 2024 y 2023, según los datos provisionales que Copernicus confirmará en su balance anual a principios de enero.

Sin embargo esta media, que incluye tierra y océanos, oculta récords absolutos en determinadas regiones.

Récords en Asia Central

Todos los países de Asia Central están cerca de batir o igualar su récord anual de temperatura, con Tayikistán a la cabeza.

Este país montañoso y sin salida al mar, donde solo 41% de la población tiene acceso a agua potable segura, soportó este año las temperaturas más anómalas del mundo, más de 3°C por encima de sus promedios estacionales (1981-2010).

Desde mayo Tayikistán batió su récord mensual de temperatura cada mes, con la excepción de noviembre.

Otros países vecinos también registraron temperaturas entre dos y tres grados por encima de la media estacional, como Kazajistán, Irán y Uzbekistán.

En el Sahel, hasta 1,5°C más

Los récords de temperatura también afectan a varios países del Sahel y de África Occidental — Malí, Níger, Nigeria, Burkina Faso y Chad—, donde las temperaturas de 2025 superaron entre 0,7 y 1,5 °C la media estacional, según el país, desviaciones poco habituales en estas latitudes.

Así, 2025 fue el año más cálido jamás registrado en Nigeria y uno de los cuatro más cálidos en los demás países.

Desde 2015, los episodios de calor extremo se han vuelto casi diez veces más probables, según advierten los científicos de la red World Weather Attribution (WWA) en su informe anual, publicado el lunes.

Este organización evalúa el papel del cambio climático provocado por la actividad humana en los fenómenos meteorológicos extremos.

Los países del Sahel se encuentran entre los más vulnerables a este aumento de las temperaturas, en un contexto en el que muchos ya enfrentan conflictos armados, inseguridad alimentaria y altos niveles de pobreza.

Verano en Europa

Una decena de países europeos podrían batir su récord anual de temperatura en 2025, en particular debido a un verano atípico.

Es el caso de Suiza o de varios países de los Balcanes, donde las temperaturas estivales superaron en dos e incluso tres grados la media estacional.

España, Portugal y el Reino Unido también registraron el peor verano de sus series históricas de medición. En los dos primeros, el calor provocó incendios gigantescos, mientras que el tercero sufrió escasez de agua debido a la primavera más seca en más de un siglo.

Europa del Norte, relativamente a salvo de la ola de calor que afectó al continente a finales de junio, vivió en cambio un otoño anormalmente cálido. Para Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia, 2025 debería situarse entre los dos años más cálidos de los que se tienen datos.

