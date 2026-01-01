Mundo

Estas son las regiones del mundo que vivieron un año de calor récord en 2025

Una decena de países europeos podrían batir su récord anual de temperatura en 2025, en particular debido a un verano atípico.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
1 de enero de 2026, 12:22 p. m.
2025: un año que rompió récords de calor
2025: un año que rompió récords de calor Foto: AFP

2025 fue el año más cálido jamás observado en varias regiones del mundo, como Asia Central, el Sahel y el norte de Europa, y el segundo más cálido en España (tras 2022) y México (tras 2024), según cálculos de la AFP basados en datos del programa europeo Copernicus.

A escala mundial, 2025 debería situarse como el tercer año más cálido jamás registrado, tras 2024 y 2023, según los datos provisionales que Copernicus confirmará en su balance anual a principios de enero.

Cambio Climático
Riesgos del cambio climático Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo esta media, que incluye tierra y océanos, oculta récords absolutos en determinadas regiones.

Récords en Asia Central

Todos los países de Asia Central están cerca de batir o igualar su récord anual de temperatura, con Tayikistán a la cabeza.

Noticias Estados Unidos

Cambios en Estados Unidos: estos son los gobernadores que saldrán de su cargo en territorio norteamericano para 2026

Mundo

Ecuador declara el estado de excepción en 9 provincias durante 60 días tras un aumento de las muertes violentas

Mundo

Donald Trump se burló de George Clooney por convertirse en ciudadano francés: “Buena noticia”

Mundo

Autoridades confirman que cuerpo sin vida hallado en Texas, Estados Unidos, es de Camila Mendoza, joven que estaba desaparecida

Noticias Estados Unidos

Zohran Mamdani: Nueva York tiene desde este 1 de enero un alcalde migrante, musulmán y socialista. Así fue su posesión

Mundo

Las palabras del Papa León XIV sobre el 2025 que sorprendieron a sus fieles en todo el mundo: “Toda nuestra vida es un viaje”

Mundo

Tragedia en Año Nuevo en Suiza: decenas de muertos y heridos por incendio en fiesta de estación de esquí. “Brotaban llamas”

Mundo

Galería: el Año Nuevo 2026 comenzó en el Pacífico, así lo recibieron los primeros países del mundo

Noticias Estados Unidos

Ya llegó el Año Nuevo en algunos lugares: le contamos cuáles son los territorios que ya se encuentran en 2026

Tecnología

Por primera vez en la historia, la “Radio del Juicio Final” tuvo un nuevo sonido que desconcertó al mundo

Este país montañoso y sin salida al mar, donde solo 41% de la población tiene acceso a agua potable segura, soportó este año las temperaturas más anómalas del mundo, más de 3°C por encima de sus promedios estacionales (1981-2010).

Alerta climática en Estados Unidos: Nasa advierte que hay poblaciones que podrían estar en grave riesgo

Desde mayo Tayikistán batió su récord mensual de temperatura cada mes, con la excepción de noviembre.

Otros países vecinos también registraron temperaturas entre dos y tres grados por encima de la media estacional, como Kazajistán, Irán y Uzbekistán.

Ola de calor se extiende por el sur de Europa con temperaturas sobre los 46 ºC en España, este sábado 28 de junio de 2025. En España, Portugal, Francia e Italia hay varias ciudades en alerta roja.
Récords de calor en Asia Central Foto: AFP

En el Sahel, hasta 1,5°C más

Los récords de temperatura también afectan a varios países del Sahel y de África Occidental — Malí, Níger, Nigeria, Burkina Faso y Chad—, donde las temperaturas de 2025 superaron entre 0,7 y 1,5 °C la media estacional, según el país, desviaciones poco habituales en estas latitudes.

Así, 2025 fue el año más cálido jamás registrado en Nigeria y uno de los cuatro más cálidos en los demás países.

Desde 2015, los episodios de calor extremo se han vuelto casi diez veces más probables, según advierten los científicos de la red World Weather Attribution (WWA) en su informe anual, publicado el lunes.

Por orden de Trump, Estados Unidos abandona importante acuerdo de política climática al que se adhirió durante el Gobierno Obama

Este organización evalúa el papel del cambio climático provocado por la actividad humana en los fenómenos meteorológicos extremos.

Los países del Sahel se encuentran entre los más vulnerables a este aumento de las temperaturas, en un contexto en el que muchos ya enfrentan conflictos armados, inseguridad alimentaria y altos niveles de pobreza.

Verano en Europa

Una decena de países europeos podrían batir su récord anual de temperatura en 2025, en particular debido a un verano atípico.

Es el caso de Suiza o de varios países de los Balcanes, donde las temperaturas estivales superaron en dos e incluso tres grados la media estacional.

Los científicos dicen que las temperaturas aplastantes que cubrieron Europa el verano pasado pueden haber provocado más de 61,000 muertes relacionadas con el calor, lo que destaca la necesidad de que los gobiernos para abordar los impactos en la salud del calentamiento global.
Alerta en Europa por ola de calor Foto: AP

España, Portugal y el Reino Unido también registraron el peor verano de sus series históricas de medición. En los dos primeros, el calor provocó incendios gigantescos, mientras que el tercero sufrió escasez de agua debido a la primavera más seca en más de un siglo.

Nuevo estudio alerta sobre las consecuencias de la inacción contra el cambio climático; estos son los detalles

Europa del Norte, relativamente a salvo de la ola de calor que afectó al continente a finales de junio, vivió en cambio un otoño anormalmente cálido. Para Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia, 2025 debería situarse entre los dos años más cálidos de los que se tienen datos.

Con información de AFP.

Más de Mundo

Colombia, centro de discusión en el Congreso de Estados Unidos.

Cambios en Estados Unidos: estos son los gobernadores que saldrán de su cargo en territorio norteamericano para 2026

Daniel Noboa Presidente de Ecuador

Ecuador declara el estado de excepción en 9 provincias durante 60 días tras un aumento de las muertes violentas

El presidente Donald Trump y el actor George Clooney.

Donald Trump se burló de George Clooney por convertirse en ciudadano francés: “Buena noticia”

Ola de calor se extiende por el sur de Europa con temperaturas sobre los 46 ºC en España, este sábado 28 de junio de 2025. En España, Portugal, Francia e Italia hay varias ciudades en alerta roja.

Estas son las regiones del mundo que vivieron un año de calor récord en 2025

Camila Mendoza Olmos

Autoridades confirman que cuerpo sin vida hallado en Texas, Estados Unidos, es de Camila Mendoza, joven que estaba desaparecida

.

Zohran Mamdani: Nueva York tiene desde este 1 de enero un alcalde migrante, musulmán y socialista. Así fue su posesión

El papa León XIV hizo el llamado en la misa por el Jubileo del mundo penitenciario que se ha celebrado este domingo en la Basílica de San Pedro.

Las palabras del Papa León XIV sobre el 2025 que sorprendieron a sus fieles en todo el mundo: “Toda nuestra vida es un viaje”

.

Tragedia en Año Nuevo en Suiza: decenas de muertos y heridos por incendio en fiesta de estación de esquí. “Brotaban llamas”

La temporada de festivales marca el pulso de Miami en enero: música en vivo, arte y cultura toman las calles bajo un clima ideal de invierno.

Miami en enero 2026: el refugio perfecto del invierno con playas, festivales y clima ideal

Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) gestures during the first half of Game 1 of an NBA basketball second-round playoff series against the Minnesota Timberwolves, Tuesday, May 6, 2025, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

Noticias Destacadas