Extranjero no se guardó nada y revela por qué no se puede vivir bien en España: “Seamos sinceros”

Luca, un creador de contenido de origen italiano, publicó un video en el que cuenta cómo fue su experiencia viviendo en España, uno de los países más visitados por extranjeros que buscan comenzar una nueva vida.

Siendo uno de los países con mejor calidad de vida en el mundo, esta nación europea acoge a miles de migrantes que buscan abrirse a nuevos caminos en materia laboral o académica; sin embargo, las tradiciones y la cultura son totalmente opuestas, inclusive para el influencer italiano.

“La realidad es que muchos italianos se están marchando de España, y no porque no les guste la cultura o la vida allí, sino simplemente porque se ha llegado a una situación en la que las personas con un trabajo sencillo de 1200-1300 euros ya no pueden vivir bien”, comenta en TikTok.

Luca asegura que es errático vender a España como “libertad y fiesta”, porque aunque en parte es verdad, la realidad puede ser distinta.

“He hecho un viaje por 3 años allá”, dijo el influencer, asegurando que se había enamorado del país y que decidió permanecer en Valencia, con los documentos necesarios para residir en esa ciudad española.

Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que la situación en ese lugar no era muy diferente a la primera ciudad en la que vivió, ya que tenía que dedicarse a trabajar para poder ganar un sueldo digno para vivir.

“Durante siete meses seguidos no vi a mi familia. Allí, decidí buscar una solución, porque te juro que estaba al límite. Porque siempre llegaba a fin de mes con apuros, los sueldos eran lo que eran y me gastaba la mayor parte en el alquiler, que era de casi 800 euros al mes”, aseveró.

Luca aseguró que vivir en España resulta ser más costoso de lo que parece. | Foto: Geography Photos/Universal Image

Luca tenía experiencia laboral en Italia, por lo que fue fácil para él encontrar trabajo, pero después de un tiempo se dio cuenta de que no era una situación diferente a su país de origen, y así como le tocaba trabajar de la misma forma, duraba meses sin ver a su familia.