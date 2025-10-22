Suscribirse

Educación

Cuáles son los requisitos del Sena para aplicar a convocatoria de trabajo en España: pagan $9 millones

Si usted desea acceder a la nueva convocatoria, siga estos pasos.

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 4:45 p. m.
Según las ofertas anunciadas por el portal de empleo del Sena, a la fecha hay disponibles 540 vacantes en España.
Son variadas las ofertas anunciadas por el portal de empleo del Sena. | Foto: Getty Images / Kutay Tanir (izquierda), Hinterhaus Productions (derecha)

El Sena es una de las instituciones educativas más importantes del país, pues ofrece formación profesional integral a estudiantes, jóvenes y adultos, además de desempleados y trabajadores, con el fin de que puedan adquirir conocimientos técnicos y tecnológicos sin costear un programa costoso y con un fácil acceso, ya sea de manera presencial o virtual.

Adicional a ello, la institución también promueve el emprendimiento y el empleo, a través de la Agencia Pública de Empleo, que permite conectar a quienes buscan trabajo, con empresas que necesitan talento humano, actuando como un intermediario entre las dos partes. Ofrece varias oportunidades a nivel nacional e internacional.

Acceder a este curso es muy fácil.
Para acceder a la oferta, consulte los requisitos. | Foto: Sena / Getty Images

Recientemente, se conoció una oferta laboral que otorga un salario de entre los 2.188 euros y los 2.500, lo que equivale al cambio colombiano a un poco más de 9 millones de pesos. La oferta es para acceder a un trabajo en España.

Entre los requisitos se busca una persona con título profesional de enfermería. Deberá tener la capacidad de asumir turnos rotativos en mañana, tarde y noche, con una jornada de trabajo completa.

Contexto: Requisitos para ingresar a la Fuerza Aérea en 2025: cuánto cuesta y cómo entrar

La oferta laboral también otorga una posibilidad de ayuda a incorporación, lo que significa que le dan los pasajes y el alojamiento en el lugar de llegada por un mes, mientras logra instalarse y generar ingresos con la oferta.

Se buscan un total de 20 enfermeros. | Foto: El País

Para acceder a este beneficio, es importante tener en cuenta que el aspirante debe tener título homologado por el Ministerio de Educación de España y adjuntarlo como soporte de su hoja de vida en el ítem educación. Las hojas de vida sin homologación se excluyen del proceso.

Contexto: ¿⁠Cómo reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá? Consulte los requisitos

De acuerdo con el portal del Sena, la convocatoria se cerrará antes del 27 de octubre del 2025. Sin embargo, una vez se cumpla el número de hojas de vida requeridas para cada vacante, la solicitud no estará disponible, pues pasará a un estado de seguimiento, sin importar que la fecha de cierre no se haya cumplido.

Este es el proceso que debe llevar a cabo para postularse.
Este es el proceso que debe llevar a cabo para postularse. | Foto: Semana

Entre las funciones que deberá cumplir se encuentra proporcionar atención integral durante la estancia en la planta de hospitalización, adaptando la provisión de cuidados a las necesidades individuales de cada paciente.

