Hallan perturbadoras pruebas que indicarían que Madeleine McCann estaría muerta, 18 años después de su desaparición

La instalación donde se encontró el dispositivo, habría sido comprada por el principal sospechoso del caso, que aún no se ha resuelto. Los fiscales de Alemania consideran que Christian Brueckner mató a la menor, luego de que esta desapareciera cuando estaba vacacionando con su familia en Praia da Luz, en Portugal, 18 años atrás.

El disco duro fue descubierto en medio de un allanamiento en una fábrica que Brueckner compró por casi 27.000 dólares en el 2008 en Alemania, de acuerdo con un informe de The Sun . Un documental de Channel 4 detalla que el disco, de 80 gigas de capacidad, contiene pruebas irrefutables de que McCann murió poco después de su desaparición.